Как правильно варить кукурузу: пошаговая инструкция
Уже на прилавках рынка можно приобрести одно из наиболее любимых блюд каждого - кукурузу.
Вам понадобятся:
- Кукуруза - 4 штуки
- Вода - 2.5 литра
- Прежде всего очистите кукурузу от кожуры и волосков.
- Затем промойте под проточной водой.
- Далее разломайте казаны на две ровные части.
- Залейте кукурузу водой и поставьте вариться.
- После того, как огонь закипит уменьшите его до минимума.
- Чтобы не ошибиться продолжительности приготовления кукурузы, проварите ее сначала 20 минут после закипания.
- Затем попробуйте на вкл.
- Если вы чувствуете нежный вкус, выключите плиту и оставьте кукурузу выстаиваться.
Совет
Хранить вареную кукурузу необходимо в воде, в которой вы ее и варили. Без воды ее лучше не оставлять: она быстро засохнет и потеряет свои вкусовые качества. После того, как вода остынет, кастрюлю лучше убрать в холодное место. В холодильнике вареная кукуруза может простоять до 3-х дней.
Напомним,