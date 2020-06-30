Как правильно варить кукурузу: пошаговая инструкция

30 июня 2020 15:30 Антонина Старовойт
Как правильно варить кукурузу: пошаговая инструкция
Как правильно варить кукурузу: пошаговая инструкция
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Уже на прилавках рынка можно приобрести одно из наиболее любимых блюд каждого - кукурузу.

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Однако, уже потом перед любой начинающей хозяйкой возникает следующий вопрос: как же ее правильно отварить, чтобы ощутить все вкусовые качества кукурузы. Секрет все-таки есть. 

Вам понадобятся: 

  • Кукуруза - 4 штуки 
  • Вода - 2.5 литра

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Инструкция: 

  1. Прежде всего очистите кукурузу от кожуры и волосков. 
  2. Затем промойте под проточной водой.
  3. Далее разломайте казаны на две ровные части. 
  4. Залейте кукурузу водой и поставьте вариться.
  5. После того, как огонь закипит уменьшите его до минимума. 
  6. Чтобы не ошибиться продолжительности приготовления кукурузы, проварите ее сначала 20 минут после закипания. 
  7. Затем попробуйте на вкл. 
  8. Если вы чувствуете нежный вкус, выключите плиту и оставьте кукурузу выстаиваться.

Совет

Хранить вареную кукурузу необходимо в воде, в которой вы ее и варили. Без воды ее лучше не оставлять: она быстро засохнет и потеряет свои вкусовые качества. После того, как вода остынет, кастрюлю лучше убрать в холодное место. В холодильнике вареная кукуруза может простоять до 3-х дней.

Напомним, 

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