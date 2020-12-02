Очень уверен: Маск рассказал, когда SpaceX высадит людей на Марс
Генеральный директор SpaceX Илон Маск очень уверен в том, что его космическая компания высадит людей на Марс в 2026 году.
Первый полет на орбиту Марса может состояться, возможно, года через два-три.
Миллиардер признал, что планирует создать такие технологии, чтобы многие люди могли полететь на Красную планету и сделать жизнь межпланетной.
Для этой цели SpaceX разрабатывает свой новый космический корабль Starship. По замыслу создателей, он должен быть способен перевозить груз и 100 человек.
Напомним,