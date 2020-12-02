Очень уверен: Маск рассказал, когда SpaceX высадит людей на Марс

2 декабря 2020 09:55 Алла Лысак
Очень уверен: Маск рассказал, когда SpaceX высадит людей на Марс
Очень уверен: Маск рассказал, когда SpaceX высадит людей на Марс
Fotobank / GettyImages

Генеральный директор SpaceX Илон Маск очень уверен в том, что его космическая компания высадит людей на Марс в 2026 году.

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По словам Маска, остаются шансы осуществить марсианскую миссию даже не в течение шести лет, а всего через четыре года. 

Первый полет на орбиту Марса может состояться, возможно, года через два-три.

Миллиардер признал, что планирует создать такие технологии, чтобы многие люди могли полететь на Красную планету и сделать жизнь межпланетной.

Для этой цели SpaceX разрабатывает свой новый космический корабль Starship. По замыслу создателей, он должен быть способен перевозить груз и 100 человек.

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Сейчас корабль находится в фазе испытаний, вскоре его протестируют в Соединенных Штатах во время полета на 15 километров.

Напомним,

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космос новости наука Марс Илон Маск SpaceX

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