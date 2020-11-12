Пятница, 13-е: астрологи рассказали, как избежать неприятностей
В пятницу 13 нежелательно влезать в авантюры и тратить большие суммы средств.
Пятница, 13-е, является мистическим днем, о котором сложили множество суеверий и примет. Одни люди относятся к этому дню совершенно спокойно, а другие стараются не делать ничего важного или значимого до субботы.
13 ноября, пятница
Не ссорьтесь с близкими
Конфликты – это всегда неприятно. Но в этот день, подчеркивают специалисты, очень легко перейти грань, сказать человеку то, что его серьезно заденет.
Может даже дойти до разрыва отношений.
Не выясняйте отношения с незнакомцами
Считается, что люди могут в этот день случайно сглазить. Желательно вообще не ссориться.
Не тратьте много денег
Не доверяйте незнакомцам, тогда день пройдет удачно!
Напомним,