Пятница, 13-е: астрологи рассказали, как избежать неприятностей

12 ноября 2020 23:00 Алла Лысак
Пятница, 13-е: астрологи рассказали, как избежать неприятностей
Пятница, 13-е: астрологи рассказали, как избежать неприятностей
pixabay.com

В пятницу 13 нежелательно влезать в авантюры и тратить большие суммы средств.

Пятница, 13-е, является мистическим днем, о котором сложили множество суеверий и примет. Одни люди относятся к этому дню совершенно спокойно, а другие стараются не делать ничего важного или значимого до субботы. 

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Астрологи рассказали, чего стоит опасаться в пятницу и как избежать проблем.

13 ноября, пятница

Не ссорьтесь с близкими

Конфликты – это всегда неприятно. Но в этот день, подчеркивают специалисты, очень легко перейти грань, сказать человеку то, что его серьезно заденет.

Может даже дойти до разрыва отношений.

Не выясняйте отношения с незнакомцами

Считается, что люди могут в этот день случайно сглазить. Желательно вообще не ссориться.

Не тратьте много денег

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Не тот день, когда нужно тратить деньги, давать взаймы. Брать кредиты тоже нежелательно. Все финансовые авантюры, начатые сегодня, могут закончиться провалом и принести убытки.

Не доверяйте незнакомцам, тогда день пройдет удачно!

Напомним,

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