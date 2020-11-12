Пятница, 13-е: астрологи рассказали, как избежать неприятностей

В пятницу 13 нежелательно влезать в авантюры и тратить большие суммы средств.

Пятница, 13-е, является мистическим днем, о котором сложили множество суеверий и примет. Одни люди относятся к этому дню совершенно спокойно, а другие стараются не делать ничего важного или значимого до субботы.

Астрологи рассказали, чего стоит опасаться в пятницу и как избежать проблем.

13 ноября, пятница

Не ссорьтесь с близкими

Конфликты – это всегда неприятно. Но в этот день, подчеркивают специалисты, очень легко перейти грань, сказать человеку то, что его серьезно заденет.

Может даже дойти до разрыва отношений.

Не выясняйте отношения с незнакомцами

Считается, что люди могут в этот день случайно сглазить. Желательно вообще не ссориться.

Не тратьте много денег

Не тот день, когда нужно тратить деньги, давать взаймы. Брать кредиты тоже нежелательно. Все финансовые авантюры, начатые сегодня, могут закончиться провалом и принести убытки.

Не доверяйте незнакомцам, тогда день пройдет удачно!

Напомним,