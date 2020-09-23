О чем молчат женщины: почему карантин довел тысячи пар до развода

Сегодня в 19:00 в самом откровенном ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ Оксана Байрак совместно с экспертами поговорит о важном и актуальном – карантинных проблемах.

Тысячи пар по всему миру не пережили самоизоляцию и расстались. Почему и как с этим справиться – узнайте в ток-шоу.

Совместная жизнь на карантине – настоящее испытание, с которым столкнулись многие пары. Кто должен уступить и быть мудрее? Или почему спустя долгие годы брака муж и жена не могут ужиться в одной квартире? Эти запросы все чаще стали появляться в поисковых системах.

Героиня нового выпуска «О чем молчат женщины» 24-летняя Мадина обратилась к Оксане Байрак – карантин очень повлиял на ее отношения с мужем. Возлюбленный потерял работу, стал заливать стресс алкоголем и проявлять грубость к жене.

Действительно ли всему виной карантин? Не пропустите уже сегодня, 23 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ новый выпуск проекта «О чем молчат женщины»!

Напомним,