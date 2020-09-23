О чем молчат женщины: почему карантин довел тысячи пар до развода

23 сентября 2020 11:50 Юлия Крутиева
О чем молчат женщины: почему карантин довел тысячи пар до развода
О чем молчат женщины: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 23.09.2020)
пресс-служба канала СТБ

Сегодня в 19:00 в самом откровенном ток-шоу "О чем молчат женщины" на СТБ Оксана Байрак совместно с экспертами поговорит о важном и актуальном – карантинных проблемах.

Читайте такжеЭмма Стоун беременна первенцем – СМИ
Тысячи пар по всему миру не пережили самоизоляцию и расстались. Почему и как с этим справиться – узнайте в ток-шоу.

Совместная жизнь на карантине – настоящее испытание, с которым столкнулись многие пары. Кто должен уступить и быть мудрее? Или почему спустя долгие годы брака муж и жена не могут ужиться в одной квартире? Эти запросы все чаще стали появляться в поисковых системах.

Читайте такжеКоролева Елизавета II забрала у Харви Вайнштейна орден Британской империи
Героиня нового выпуска «О чем молчат женщины» 24-летняя Мадина обратилась к Оксане Байрак – карантин очень повлиял на ее отношения с мужем. Возлюбленный потерял работу, стал заливать стресс алкоголем и проявлять грубость к жене.

Действительно ли всему виной карантин? Не пропустите уже сегодня, 23 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ новый выпуск проекта «О чем молчат женщины»!

Напомним, 

Облако тегов

СТБ Оксана Байрак телешоу О чем молчат женщины телешоу онлайн телешоу 2020

Материалы по теме

Супер Топ-модель по-украински: участница реалити чуть не разбилась на байке
Новости

Супер Топ-модель по-украински: участница реалити чуть не разбилась на байке
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.09.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 23.09.2020)
Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 28.09.2020
Телешоу

Гроші на 1+1: смотреть выпуск онлайн от 28.09.2020
Владимир Дантес удивил признанием о пополнении в семье: Мы не знаем, чего мы хотим
Новости

Владимир Дантес удивил признанием о пополнении в семье: Мы не знаем, чего мы хотим

Популярное на сайте

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)

Нежный чизкейк с фруктами к чаю (рецепт)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)

На твоей стороне-2: смотреть 19 серию онлайн (эфир от 15.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK