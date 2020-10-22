Черная пятница на карантине: состоится ли в Украине день скидок 2020?
Каждый год за месяц до католического Рождества весь мир празднует день шоппинга, период тотальной распродажи.
День распродаж 2020
В ночь на 27 ноября Черная пятница снова придет к нам, однако обвал цен можно будет наблюдать в онлайн формате.
В украинских магазинах распродажи начнутся раньше (с 23 ноября), а закончатся под конец месяца (29 ноября).
Отметим, что в Черную пятницу украинцы активно отоваривались онлайн и в прошлом году, когда о пандемии речи не шло. Это удобно, можно спокойно выбрать товар, оплатить онлайн, и заказать доставку до двери дома.
Напомним,