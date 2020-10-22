Черная пятница на карантине: состоится ли в Украине день скидок 2020?

22 октября 2020 09:30 Алла Лысак
Черная пятница на карантине: состоится ли в Украине день скидок 2020?
Черная пятница на карантине: состоится ли в Украине день скидок в 2020 году?
pixabay.com

Каждый год за месяц до католического Рождества весь мир празднует день шоппинга, период тотальной распродажи.

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Украина в прошлом году тоже отмечала Черную пятницу, многие люди уже привыкли к этому празднику скидок, соответственно, планируют крупные приобретения именно на ноябрь. Но состоится ли Черня пятница в 2020 году в условиях пандемии?

День распродаж 2020 

В ночь на 27 ноября Черная пятница снова придет к нам, однако обвал цен можно будет наблюдать в онлайн формате.

В украинских магазинах распродажи начнутся раньше (с 23 ноября), а закончатся под конец месяца (29 ноября).

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Из-за карантина магазины уже сейчас готовятся продавать товар со скидкой в основном через свои сайты. Такой формат поможет избежать не только традиционной для Черной пятницы нервотрепки, но и заражения очереди.

Отметим, что в Черную пятницу украинцы активно отоваривались онлайн и в прошлом году, когда о пандемии речи не шло. Это удобно, можно спокойно выбрать товар, оплатить онлайн, и заказать доставку до двери дома.

Напомним,

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