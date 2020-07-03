Парад планет 2020: астрологи рассказали, как провести этот период
В июле все планеты солнечной системы выстроятся в один ряд для наблюдателя с Земли.
Парад планет — очень редкое астрономическое явление, которое имеет свое значение и в астрологии.
На протяжении двух недель люди смогут любоваться этим зрелищем, однако все это время следует и придерживаться определенных правил.
ТОП-5 вещей, которые вы должны сделать во время парада планет
- Пересмотрите свои жизненные приоритеты,
- Запишитесь на курсы, чтобы узнать что-то новое,
- Займитесь очищением организма,
- Вернитесь к ошибкам прошлого, извлеките урок,
- Попробуйте медитацию или йогу.
Запрещено во время парада планет
Это не лучшее время для глобальных изменений в жизни, подписывайте бумаги очень внимательно.
Напомним,