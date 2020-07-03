Парад планет 2020: астрологи рассказали, как провести этот период

Парад планет 2020: астрологи рассказали, как провести этот день

В июле все планеты солнечной системы выстроятся в один ряд для наблюдателя с Земли.

Парад планет — очень редкое астрономическое явление, которое имеет свое значение и в астрологии.

Когда все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд, энергетическое влияние космоса не человека, его настроение и здоровье, возрастает, уверяют астрологи.

На протяжении двух недель люди смогут любоваться этим зрелищем, однако все это время следует и придерживаться определенных правил.

ТОП-5 вещей, которые вы должны сделать во время парада планет

Пересмотрите свои жизненные приоритеты,

Запишитесь на курсы, чтобы узнать что-то новое,

Займитесь очищением организма,

Вернитесь к ошибкам прошлого, извлеките урок,

Попробуйте медитацию или йогу.

Запрещено во время парада планет

Не ссорьтесь и не затевайте конфликты. Сосредоточьтесь на себе и своих чувствах, чтобы глубже познать самого себя. Любые выяснения отношений обречены на провал, даже не пытайтесь. Очень важно пройти период, находясь в мире с собой.

Это не лучшее время для глобальных изменений в жизни, подписывайте бумаги очень внимательно.

Напомним,