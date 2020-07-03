Парад планет 2020: астрологи рассказали, как провести этот период

3 июля 2020 09:30 Алла Лысак
Парад планет 2020: астрологи рассказали, как провести этот период
Парад планет 2020: астрологи рассказали, как провести этот день
pixabay.com

В июле все планеты солнечной системы выстроятся в один ряд для наблюдателя с Земли.

Парад планет — очень редкое астрономическое явление, которое имеет свое значение и в астрологии

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Когда все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд, энергетическое влияние космоса не человека, его настроение и здоровье, возрастает, уверяют астрологи. 

На протяжении двух недель люди смогут любоваться этим зрелищем, однако все это время следует и придерживаться определенных правил.

ТОП-5 вещей, которые вы должны сделать во время парада планет

  • Пересмотрите свои жизненные приоритеты,
  • Запишитесь на курсы, чтобы узнать что-то новое,
  • Займитесь очищением организма,
  • Вернитесь к ошибкам прошлого, извлеките урок,
  • Попробуйте медитацию или йогу.

Запрещено во время парада планет

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Не ссорьтесь и не затевайте конфликты. Сосредоточьтесь на себе и своих чувствах, чтобы глубже познать самого себя. Любые выяснения отношений обречены на провал, даже не пытайтесь. Очень важно пройти период, находясь в мире с собой.

Это не лучшее время для глобальных изменений в жизни, подписывайте бумаги очень внимательно.

Напомним,

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