Илон Маск признался, на что тратит свою зарплату в Tesla

Илон Маск признался, на что тратит свою зарплату в Tesla

Илон Маск получает зарплату в виде опционов на покупку акций по фиксированной цене.

Только за первые шесть месяцев текущего года данное вознаграждение позволило Маску получить 11 млрд прибыли. Однако вырученные на посту гендира деньги идут на благо всего человечества, утверждает миллиардер.

По словам Маска, он отказался от зарплаты гендиректора компании еще в 2018 году. Тогда он не ожидал, что акции будут расти так быстро и так интенсивно, но, несмотря на неожиданную прибыль, Илон тратит деньги на… науку.

Преимущественно деньги идут на подготовку космического полета на Марс в ближайшие 20 лет.

Кроме того, Маск, общаясь в социальной сети с поклонниками, сделал еще одно интересное признание.

Оказалось, что в период с 2017 по 2019 год, когда Tesla активно наращивала объемы выпуска электромобиля Model 3, фирма ближе всего оказалась к полному разорению.

От банкротства нас отделял месячный запас оборотных средств.

Примечательно, что руководство компании в тот период уверяло публику в благополучном будущем фирмы.

Напомним,