Илон Маск признался, на что тратит свою зарплату в Tesla
Илон Маск получает зарплату в виде опционов на покупку акций по фиксированной цене.
По словам Маска, он отказался от зарплаты гендиректора компании еще в 2018 году. Тогда он не ожидал, что акции будут расти так быстро и так интенсивно, но, несмотря на неожиданную прибыль, Илон тратит деньги на… науку.
Преимущественно деньги идут на подготовку космического полета на Марс в ближайшие 20 лет.
Кроме того, Маск, общаясь в социальной сети с поклонниками, сделал еще одно интересное признание.
От банкротства нас отделял месячный запас оборотных средств.
Примечательно, что руководство компании в тот период уверяло публику в благополучном будущем фирмы.
Напомним,