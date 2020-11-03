Граймс рассказала о странном увлечении 5-месячного сына Илона Маска

3 ноября 2020 10:30 Алла Лысак
Граймс рассказала о странном увлечении 5-месячного сына Илона Маска
Граймс рассказала о странном хобби 5-месячного сына Илона Маска
Fotobank / GettyImages

С момента появления на свет сына Клэр Буше избегала общения со СМИ.

Клэр Буше неожиданно решила пообщаться с журналистами New York Times, в интервью она рассказала о том, как развивается и чем увлекается малыш, рожденный от канадского изобретателя Илона Маска.

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По ее словам, сын X Æ A-Xii уже определился со своими предпочтениями, а именно – полюбил некое «радикальное искусство».

Я смотрела фильм Апокалипсис сегодня вместе со своим ребенком. Он определенно увлекается радикальным искусством.

Примечательно, что фильм «Апокалипсис сегодня» имеет международный рейтинг R, в ленте присутствуют сцены насилия, сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Однако все это не смутило маму, Граймс подчеркнула, что планирует рассказывать о суровых реалиях современного мира своему сыну с детства.

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Ранее Клэр создала для своего новорожденного сына колыбельную при помощи нейросети. Она призналась, что сначала ребенок не хотел засыпать под нее, но потом привык.  

Напомним,

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