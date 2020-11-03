Граймс рассказала о странном увлечении 5-месячного сына Илона Маска
С момента появления на свет сына Клэр Буше избегала общения со СМИ.
Клэр Буше неожиданно решила пообщаться с журналистами New York Times, в интервью она рассказала о том, как развивается и чем увлекается малыш, рожденный от канадского изобретателя Илона Маска.
Я смотрела фильм Апокалипсис сегодня вместе со своим ребенком. Он определенно увлекается радикальным искусством.
Примечательно, что фильм «Апокалипсис сегодня» имеет международный рейтинг R, в ленте присутствуют сцены насилия, сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Однако все это не смутило маму, Граймс подчеркнула, что планирует рассказывать о суровых реалиях современного мира своему сыну с детства.
Напомним,