МастерШеф-10: кулинары-аматоры сыграют в любимого "крота", но с нововведениями

30 октября 2020 12:10 Юлия Крутиева
МастерШеф-10: кулинары-аматоры сыграют в любимого
МастерШеф-10: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

31 октября в эфир выйдет 9 выпуск кулинарного проекта "МастерШеф-10".

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На кухне «МастерШеф» на СТБ кулинаров-аматоров ждет конкурс, который участники любят и боятся одновременно. Судьи Эктор Хименес-Браво, Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский подготовят для них «кулинарного крота» с нововведениями.

Годами в конкурсе «крот» команды готовили по одному блюду, но в 10 сезоне вас ждет итальянский сет из трех блюд! «Крот» должен испортить блюда своей команды. Но это испытание не про подлость, а про внимательность, кулинарный интеллект и умение замечать детали. Если «кроту» не удастся навредить своей команде, то он наденет черный фартук. Но если он все-таки запутает участников, то черные фартуки получат все остальные, –  объяснит правила Эктор Хименес-Браво. – Однако во время конкурса вы можете угадать, кто «крот» и отправить его в клетку!

Кто же окажется кротом и сделает все, чтобы запутать свою команду и испортить все блюда? И получится ли у кого-то вывести «крота» на чистую воду – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

Напомним,

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СТБ Эктор Хименес-Браво МастерШеф Ольга Мартыновская телешоу Владимир Ярославский телешоу 2020 МастерШеф-10

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