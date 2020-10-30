МастерШеф-10: кулинары-аматоры сыграют в любимого "крота", но с нововведениями
31 октября в эфир выйдет 9 выпуск кулинарного проекта "МастерШеф-10".
Годами в конкурсе «крот» команды готовили по одному блюду, но в 10 сезоне вас ждет итальянский сет из трех блюд! «Крот» должен испортить блюда своей команды. Но это испытание не про подлость, а про внимательность, кулинарный интеллект и умение замечать детали. Если «кроту» не удастся навредить своей команде, то он наденет черный фартук. Но если он все-таки запутает участников, то черные фартуки получат все остальные, – объяснит правила Эктор Хименес-Браво. – Однако во время конкурса вы можете угадать, кто «крот» и отправить его в клетку!
Кто же окажется кротом и сделает все, чтобы запутать свою команду и испортить все блюда? И получится ли у кого-то вывести «крота» на чистую воду – узнаем завтра в 19:00 на СТБ!
Напомним,