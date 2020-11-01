Alyona Alyona о разрыве с молодым человеком: В плотном графике нет места личной жизни
Рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые разоткровенничалась на тему личной жизни. Знаменитость поделилась сокровенным с Машей Ефросининой в программе "Экзамен".
Знаменитость всегда открытая со своими поклонниками, она не стесняется говорить о своих недостатках, борется с буллингом и отстаивает права женщин. Однако тему личной жизни девушка предпочитает не афишировать. Лишь сейчас она впервые решилась рассказать о тяжелом расставании с любимым человеком и призналась, что в нынешнее время ей не до отношений.
До популярности у Алены было двое серьезных отношений, которые длились по году. С первым и вторым бойфрендом она познакомилась через социальные сети. Настоящая любовь, по ее словам, была именно с последним парнем. Расставание с ним она переживала мучительно.
Мы решили расстаться и разъехаться. У нас были разные взгляды на жизнь, разный темп жизни. Он медленнее меня. Он не захотел за мной идти, а я за ним… Я этот разрыв тяжелее всего в жизни переживала. Моя депрессия вообще длится три дня, а тут месяца три. Я даже не представляла, что так может быть... Он ушел, а я осталась. То пахнет им, здесь он сидел, там он работал,– откровенничает Alyona Alyona.
Сейчас знаменитость уверена, что всему свое время. Она обязательно построит отношения с человеком, который будет близок ей по духу.
Напомним,