Alyona Alyona о разрыве с молодым человеком: В плотном графике нет места личной жизни

1 ноября 2020 14:00 Катерина Даниленко
Alyona Alyona о разрыве с молодым человеком: В плотном графике нет места личной жизни
Рэп-исполнительница Alyona Alyona
социальная сеть Instagram

Рэп-исполнительница Alyona Alyona впервые разоткровенничалась на тему личной жизни. Знаменитость поделилась сокровенным с Машей Ефросининой в программе "Экзамен".

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В 2019 году Alyona Alyona превратилась из воспитательницы детского сада в одну из самых востребованных рэперш в Украине и за ее пределами. С момента выхода песни «Рыбки» ее жизнь преобразилась кардинально.

Знаменитость всегда открытая со своими поклонниками, она не стесняется говорить о своих недостатках, борется с буллингом и отстаивает права женщин. Однако тему личной жизни девушка предпочитает не афишировать. Лишь сейчас она впервые решилась рассказать о тяжелом расставании с любимым человеком и призналась, что в нынешнее время ей не до отношений.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona и телеведущая Маша Ефросинина / социальная сеть Instagram

До популярности у Алены было двое серьезных отношений, которые длились по году. С первым и вторым бойфрендом она познакомилась через социальные сети. Настоящая любовь, по ее словам, была именно с последним парнем. Расставание с ним она переживала мучительно.

Мы решили расстаться и разъехаться. У нас были разные взгляды на жизнь, разный темп жизни. Он медленнее меня. Он не захотел за мной идти, а я за ним… Я этот разрыв тяжелее всего в жизни переживала. Моя депрессия вообще длится три дня, а тут месяца три. Я даже не представляла, что так может быть... Он ушел, а я осталась. То пахнет им, здесь он сидел, там он работал,
– откровенничает Alyona Alyona.

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Артистка призналась, что с тех пор так и не сумела никого полюбить. Осенью прошлого года у нее был роман, но продлился он всего месяц. В плотном графике рэперши не нашлось места отношениям. Девушка была инициатором разрыва.

Сейчас знаменитость уверена, что всему свое время. Она обязательно построит отношения с человеком, который будет близок ей по духу.

Напомним,

 

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