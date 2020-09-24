Илон Маск анонсировал выпуск бюджетных электромобилей Tesla

Основатель Tesla и SpaceX, канадский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал выпускать беспилотные автомобили по доступной цене.

Илон Маск пообещал, что через 3-4 года компания Tesla будет выпускать привлекательные бюджетные автомобили, которые будут абсолютно беспилотными. Предположительная стоимость новинки – 25 тыс. долларов.

Новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая недорогая модель, которую можно сейчас купить (это седан Model 3, который продается на американском рынке по 37 990 долларов), пишет издание New York Post.

Отметим, что американская компания Tesla Motors начала работать в 2003 году, она выпускает не только электромобили, но и батареи и электродвигатели на продажу.

Напомним,