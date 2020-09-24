Илон Маск анонсировал выпуск бюджетных электромобилей Tesla

24 сентября 2020 09:30 Алла Лысак
Илон Маск анонсировал выпуск бюджетных электромобилей Tesla
Илон Маск анонсировал выпуск бюджетных электромобилей Tesla
Fotobank / GettyImages

Основатель Tesla и SpaceX, канадский предприниматель и миллиардер Илон Маск пообещал выпускать беспилотные автомобили по доступной цене.

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Илон Маск пообещал, что через 3-4 года компания Tesla будет выпускать привлекательные бюджетные автомобили, которые будут абсолютно беспилотными. Предположительная стоимость новинки – 25 тыс. долларов.

Новый автомобиль будет на 12 тысяч долларов дешевле, чем самая недорогая модель, которую можно сейчас купить (это седан Model 3, который продается на американском рынке по 37 990 долларов), пишет издание New York Post.

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Отметим, что американская компания Tesla Motors начала работать в 2003 году, она выпускает не только электромобили, но и батареи и электродвигатели на продажу.

Напомним, 

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