В одной из стран Европы почти перестали покупать дизельные и бензиновые автомобили

В одной из стран Европы почти перестали покупать дизельные и бензиновые автомобили

Доля дизельных и бензиновых автомобилей в общем объеме приобретаемых в Норвегии транспортных средств сократилась почти вдвое и составила 10%.

Из каждых 20 проданных автомобилей лишь 2 приходится на машины с двигателями внутреннего сгорания. При этом спрос и на бензиновые, и на дизельные ТС находится на одном уровне.

Остальные 18 проданных автомобилей — это электрокары и гибриды.

Причина такой популярности электрокаров кроется в том, что обладателям автомобилей на классическом топливе приходится в Норвегии платить довольно внушительные налоги. Их правительство тратит на развитие инфраструктуры электротранспорта.

В абсолютных значениях в июле в Норвегии стало на 2895 больше гибридов и на 6731 больше электромобилей.

Напомним,