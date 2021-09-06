В одной из стран Европы почти перестали покупать дизельные и бензиновые автомобили

6 сентября 2021 17:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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В одной из стран Европы почти перестали покупать дизельные и бензиновые автомобили
В одной из стран Европы почти перестали покупать дизельные и бензиновые автомобили
pixabay.com

Доля дизельных и бензиновых автомобилей в общем объеме приобретаемых в Норвегии транспортных средств сократилась почти вдвое и составила 10%.

Из каждых 20 проданных автомобилей лишь 2 приходится на машины с двигателями внутреннего сгорания. При этом спрос и на бензиновые, и на дизельные ТС находится на одном уровне.

Остальные 18 проданных автомобилей — это электрокары и гибриды.

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Причина такой популярности электрокаров кроется в том, что обладателям автомобилей на классическом топливе приходится в Норвегии платить довольно внушительные налоги. Их правительство тратит на развитие инфраструктуры электротранспорта.  

В абсолютных значениях в июле в Норвегии стало на 2895 больше гибридов и на 6731 больше электромобилей.

Напомним,

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