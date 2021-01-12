Apple и Hyundai разработают автономный электрокар

Apple и Hyundai готовятся к подписанию соглашения о совместной разработке электрокара.

Уже в марте 2021 года компании хотят начать работать над электрическим автомобилем совместного производства. По информации СМИ, Apple уже более пяти лет думает над этим проектом, который задумывался еще в 2015 году.

В прошлую пятницу компания компания Hyundai Motor в своем отчете подтвердила факт переговоров с Apple. Но позже отредактировала сообщение, убрав детали.

Потенциальные партнеры, отмечают инсайдеры, рассматривают варианты сотрудничества с несколькими фирмами.

Что известно на данный момент?

Если сделка состоится в указанные сроки, то автомобили будут производить в Джорджии (США) на заводе KIA Motors.

Не исключено, что в Штатах будет открыт еще один завод.

Партнеры полагают, что могут начать выпускать автомобили до 2024 года, и к этому моменту хотят изготовить около 100 тыс. авто. Бета-версия (непонятно, это будет прототип для испытаний или концепт, который смогут увидеть все) будет представлена ориентировочно в 2022 году.

Напомним,