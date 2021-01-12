Apple и Hyundai разработают автономный электрокар
Apple и Hyundai готовятся к подписанию соглашения о совместной разработке электрокара.
В прошлую пятницу компания компания Hyundai Motor в своем отчете подтвердила факт переговоров с Apple. Но позже отредактировала сообщение, убрав детали.
Потенциальные партнеры, отмечают инсайдеры, рассматривают варианты сотрудничества с несколькими фирмами.
Что известно на данный момент?
Если сделка состоится в указанные сроки, то автомобили будут производить в Джорджии (США) на заводе KIA Motors.
Партнеры полагают, что могут начать выпускать автомобили до 2024 года, и к этому моменту хотят изготовить около 100 тыс. авто. Бета-версия (непонятно, это будет прототип для испытаний или концепт, который смогут увидеть все) будет представлена ориентировочно в 2022 году.
Напомним,