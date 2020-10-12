Volvo выпустит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания: шведы переходят на электрокары
Шведский бренд готов попрощаться с бензиновыми и дизельными двигателями.
Очевидно, что шведы решили пойти радикальным путем, пока их коллеги по автомобильному цеху усовершенствуют ДВС или работают над гибридными установками, в Volvo сообщили о полной электрификации модельного ряда.
Скорее всего, новое поколение флагманского кроссовера ХС90 будет последним с двигателем внутреннего сгорания в нашей линейке,– отметил резидент Volvo Хакан Самуэльссон.
Volvo планирует выпустить в ближайшие годы сразу несколько электрокаров на основе XC40.
Напомним,