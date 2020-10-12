Volvo выпустит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания: шведы переходят на электрокары

12 октября 2020 10:30 Алла Лысак
Volvo выпустит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания: шведы переходят на электрокары
Volvo выпустит последний автомобиль с двигателем внутреннего сгорания: шведы переходят на электрокары
pixabay.com

Шведский бренд готов попрощаться с бензиновыми и дизельными двигателями.

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Volvo анонсировал переход на электрокары, скоро весь модельный ряд будет состоять из экологических автомобилей. Ожидается, что переход будет постепенным, к 2025 году, например, доля электромобилей в массиве выпускаемых моделей достигнет 50%. 

Очевидно, что шведы решили пойти радикальным путем, пока их коллеги по автомобильному цеху усовершенствуют ДВС или работают над гибридными установками, в Volvo сообщили о полной электрификации модельного ряда.

Скорее всего, новое поколение флагманского кроссовера ХС90 будет последним с двигателем внутреннего сгорания в нашей линейке,
 – отметил резидент Volvo Хакан Самуэльссон.

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По его словам, бренд хочет, чтобы покупатели как можно скорее переключились на электрокары, но политика компании, безусловно, будет зависеть от спроса на электрокары и наличия важной инфраструктуры.

Volvo планирует выпустить в ближайшие годы сразу несколько электрокаров на основе XC40.

Напомним,

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