Apple встроит ключи от машины в смартфон: все, что вы должны знать о функции CarKey

22 июля 2020 23:00 Алла Лысак
Apple встроит ключи от машины в смартфон: все, что вы должны знать о функции CarKey
Apple встроит ключи от машины в смартфон: все, что вы должны знать о функции CarKey

Apple анонсировала операционную систему iOS14, в которой будет реализована интересная для автолюбителей функция.

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CarKey — это функция, позволяющая открывать и закрывать транспортное средство с помощью смартфона или «умных часов».

Чтобы использовать ее, достаточно подойти к автомобилю и подтвердить свою личность при помощи FaceID или TouchID.

Как будет работать CarKey? 

Система CarKey будет иметь сразу три уровня безопасности. На самом низком пользователь сможет лишь открыть багажник, а на самом высоком, соответственно, запустить двигатель авто. В планах компании добавление и других опций в смартфон, например, контроля за ограничением скорости.

Переживать о неожиданной разрядке телефона тоже не придется, если аккумулятор айфона сядет, функция CarKey будет работать еще 5 часов.

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Первым попробовать все прелести инновационной функции CarKey смогут владельцы обновленного BMW 5-й серии.

Новая операционная система, по традиции, должна выйти в сентябре. 

Напомним,

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