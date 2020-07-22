Apple встроит ключи от машины в смартфон: все, что вы должны знать о функции CarKey
Apple анонсировала операционную систему iOS14, в которой будет реализована интересная для автолюбителей функция.
Чтобы использовать ее, достаточно подойти к автомобилю и подтвердить свою личность при помощи FaceID или TouchID.
Как будет работать CarKey?
Система CarKey будет иметь сразу три уровня безопасности. На самом низком пользователь сможет лишь открыть багажник, а на самом высоком, соответственно, запустить двигатель авто. В планах компании добавление и других опций в смартфон, например, контроля за ограничением скорости.
Переживать о неожиданной разрядке телефона тоже не придется, если аккумулятор айфона сядет, функция CarKey будет работать еще 5 часов.
Новая операционная система, по традиции, должна выйти в сентябре.
Напомним,