Что изменится в системе автофиксации нарушений с 1 июля
С 1 июля системы автоматической фиксации начнут выявлять и другие нарушения правил дорожного движения, кроме превышения скорости.
В Украине полиция выбрала 1200 небезопасных мест, где будут установлены камеры автофиксации. Сейчас установлено уже около 50 штук. Среди них 20 - в Киеве. До конца года в Украине вместе со столицей хотят доустановить 220 камер.
Однако министр МВД предупреждает: штраф уже совсем скоро могут повысить до 3400 гривен.
Ранее полноценную работу систем автоматической видеофиксации начала 1 июня. Уже за первые 17 часов работы в Киеве зафиксировали 35 тысяч нарушений. За 10 дней количество нарушений снизилось в два раза.
Напомним,