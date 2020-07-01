Что изменится в системе автофиксации нарушений с 1 июля

1 июля 2020 11:30 Антонина Старовойт
Что изменится в системе автофиксации нарушений с 1 июля
Что изменится в системе автофиксации нарушений с 1 июля
pixabay.com

С 1 июля системы автоматической фиксации начнут выявлять и другие нарушения правил дорожного движения, кроме превышения скорости.

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С 1 июля запускаются и другие функции обновленной системы: начнется контроль за проездом перекрестков на красный свет и движением по полосе для общественного транспорта. 

В Украине полиция выбрала 1200 небезопасных мест, где будут установлены камеры автофиксации. Сейчас установлено уже около 50 штук. Среди них 20 - в Киеве. До конца года в Украине вместе со столицей хотят доустановить 220 камер. 

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На данный момент, камеры фиксируют только превышение скорости: если водитель превышает ограничение до 50 км/час, то в течение 10 дней он должен запалить штраф в 127 гривен. Если же более 50 км/час - 510 грн. 

Однако министр МВД предупреждает: штраф уже совсем скоро могут повысить до 3400 гривен.

Ранее полноценную работу систем автоматической видеофиксации начала 1 июня. Уже за первые 17 часов работы в Киеве зафиксировали 35 тысяч нарушений. За 10 дней количество нарушений снизилось в два раза. 

Напомним, 

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