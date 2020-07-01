Что изменится в системе автофиксации нарушений с 1 июля

Что изменится в системе автофиксации нарушений с 1 июля

С 1 июля системы автоматической фиксации начнут выявлять и другие нарушения правил дорожного движения, кроме превышения скорости.

С 1 июля запускаются и другие функции обновленной системы: начнется контроль за проездом перекрестков на красный свет и движением по полосе для общественного транспорта.

В Украине полиция выбрала 1200 небезопасных мест, где будут установлены камеры автофиксации. Сейчас установлено уже около 50 штук. Среди них 20 - в Киеве. До конца года в Украине вместе со столицей хотят доустановить 220 камер.

На данный момент, камеры фиксируют только превышение скорости: если водитель превышает ограничение до 50 км/час, то в течение 10 дней он должен запалить штраф в 127 гривен. Если же более 50 км/час - 510 грн.

Однако министр МВД предупреждает: штраф уже совсем скоро могут повысить до 3400 гривен.

Ранее полноценную работу систем автоматической видеофиксации начала 1 июня. Уже за первые 17 часов работы в Киеве зафиксировали 35 тысяч нарушений. За 10 дней количество нарушений снизилось в два раза.

Напомним,