В США невостребованные автомобили заполнили уже несколько стадионов (фото)

29 мая 2020 10:30 Алла Лысак
В США невостребованные автомобили заполнили уже несколько стадионов (фото)
В США невостребованные автомобили заполнили уже несколько стадионов (фото)
pixabay.com

Автомобильный рынок США значительно сократился в 2020 году, а невостребованных автомобилей стало так много, что компании прибегли к аренде стадионов для их размещения и временного хранения во время пандемии.

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Одна только Toyota арендовала в Штатах два стадиона и один ипподром, чтобы разместить свои новые машины. Склады этой компании уже переполнены, а дилеры еще не продали транспортные средства, находящиеся на реализации.

Новые машины стоят под открытым небом.

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Представители компании не берутся судить, как скоро они смогут переехать в уютные салоны. Не считали они пока и свои убытки, которые могут быть очень существенными. Для Toyota очень важен именно американский рынок, в этой стране особенной популярностью пользуются кроссоверы, внедорожники и пикапы.

Не исключено, что после завершения пандемии японский автомобильный гигант попробует ухватить побольше прибыли и устроит распродажи и акции.

Пострадала, конечно, не только Toyota, например, машины Nissan и Infiniti неделю простояли в порту Лос-Анджелеса из-за отсутствия свободных мест.

В США невостребованные автомобили заполнили уже несколько стадионов (фото) / открытый источник

Напомним,

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