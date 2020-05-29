В США невостребованные автомобили заполнили уже несколько стадионов (фото)

В США невостребованные автомобили заполнили уже несколько стадионов (фото)

Автомобильный рынок США значительно сократился в 2020 году, а невостребованных автомобилей стало так много, что компании прибегли к аренде стадионов для их размещения и временного хранения во время пандемии.

Одна только Toyota арендовала в Штатах два стадиона и один ипподром, чтобы разместить свои новые машины . Склады этой компании уже переполнены, а дилеры еще не продали транспортные средства, находящиеся на реализации.

Новые машины стоят под открытым небом.

Представители компании не берутся судить, как скоро они смогут переехать в уютные салоны. Не считали они пока и свои убытки, которые могут быть очень существенными. Для Toyota очень важен именно американский рынок, в этой стране особенной популярностью пользуются кроссоверы, внедорожники и пикапы.

Не исключено, что после завершения пандемии японский автомобильный гигант попробует ухватить побольше прибыли и устроит распродажи и акции.

Пострадала, конечно, не только Toyota, например, машины Nissan и Infiniti неделю простояли в порту Лос-Анджелеса из-за отсутствия свободных мест.

В США невостребованные автомобили заполнили уже несколько стадионов (фото) / открытый источник

Напомним,