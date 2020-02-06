Великобритания назвала сроки запрета бензиновых и дизельных автомобилей

6 февраля 2020 23:00 Алла Лысак
Великобритания назвала сроки запрета бензиновых и дизельных автомобилей
Великобритания назвала срок запрета бензиновых и дизельных автомобилей
pixabay.com

В Великобритании уже в 2035 году запретят продажу на территории королевства бензиновых и дизельных автомобилей.

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По словам  премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, сроки запрета продажи вредных для экологии автомобилей были сдвинуты на 5 лет, раньше Лондон обещал прекратить продажи в 2040 году. 

Скорее всего, ограничение коснется и так называемых гибридных автомобилей! 

Я призываю другие страны присоединиться к Великобритании и стать экологически нейтральными.

Британская авиационная отрасль уже поддержала инициативу, например, Sustainable Aviation (обслуживает аэропорт «Хитроу»), авиакомпании British Airways и EasyJet, производители Airbus и Boeing, а также производитель двигателей Rolls-Royce.

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Компании дали согласие на использование менее энергоемких самолетов и двигателей, а также более чистых видов горючего.

Впрочем, экологические активисты этими обещаниями не удовлетворены, по их словам, авиационный сектор постарается достичь нейтральности не за счет снижения своих отходов, а путем поддержания  «зеленых» проектов, например восстановление лесов и развития возобновляемых источников энергии.

Напомним,

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