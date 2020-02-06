Великобритания назвала сроки запрета бензиновых и дизельных автомобилей

В Великобритании уже в 2035 году запретят продажу на территории королевства бензиновых и дизельных автомобилей.

По словам премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, сроки запрета продажи вредных для экологии автомобилей были сдвинуты на 5 лет, раньше Лондон обещал прекратить продажи в 2040 году.

Скорее всего, ограничение коснется и так называемых гибридных автомобилей!

Я призываю другие страны присоединиться к Великобритании и стать экологически нейтральными.

Британская авиационная отрасль уже поддержала инициативу, например, Sustainable Aviation (обслуживает аэропорт «Хитроу»), авиакомпании British Airways и EasyJet, производители Airbus и Boeing, а также производитель двигателей Rolls-Royce.

Компании дали согласие на использование менее энергоемких самолетов и двигателей, а также более чистых видов горючего.

Впрочем, экологические активисты этими обещаниями не удовлетворены, по их словам, авиационный сектор постарается достичь нейтральности не за счет снижения своих отходов, а путем поддержания «зеленых» проектов, например восстановление лесов и развития возобновляемых источников энергии.

Напомним,