Великобритания назвала сроки запрета бензиновых и дизельных автомобилей
В Великобритании уже в 2035 году запретят продажу на территории королевства бензиновых и дизельных автомобилей.
Скорее всего, ограничение коснется и так называемых гибридных автомобилей!
Я призываю другие страны присоединиться к Великобритании и стать экологически нейтральными.
Британская авиационная отрасль уже поддержала инициативу, например, Sustainable Aviation (обслуживает аэропорт «Хитроу»), авиакомпании British Airways и EasyJet, производители Airbus и Boeing, а также производитель двигателей Rolls-Royce.
Впрочем, экологические активисты этими обещаниями не удовлетворены, по их словам, авиационный сектор постарается достичь нейтральности не за счет снижения своих отходов, а путем поддержания «зеленых» проектов, например восстановление лесов и развития возобновляемых источников энергии.
Напомним,