Как узнать, что пора заправлять хладагентом кондиционер в машине: простая диагностика
Автомеханики рекомендуют регулярно проверять кондиционер в ТС.
Когда кондиционер в машине нужно заправить
Итак, первый метод — если на улице уже возникла жара 25+, установите кондиционер на максимальное охлаждение. Подождите, снизится ли температура в салоне до 17 градусов. Если да, то с вашим кондиционером все замечательно.
Второй метод заключается в отслеживании количества хладагента в механизме с помощью стеклянного пузырька. Он есть на многих автомобилях и находится на картере компрессора или на патрубке, подходящем к узлу кондиционера.
Если они появляются и уменьшаются, а потом практически исчезают – заправка не нужна; появляется жидкость молочного цвета – нужна срочная заправка.
Удачной вам диагностики!
Напомним,