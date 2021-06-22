Как узнать, что пора заправлять хладагентом кондиционер в машине: простая диагностика

Как узнать, что пора заправлять кондиционер в машине: простая диагностика

Автомеханики рекомендуют регулярно проверять кондиционер в ТС.

Когда кондиционер в машине нужно заправить

Существуют разные способны проверить количество хладагента в кондиционере, функционирующем в транспортном средстве. Мы расскажем о самых простых из них, которые сэкономят ваше время, которое вы могли бы потратить на поездку в СТО.

Итак, первый метод — если на улице уже возникла жара 25+, установите кондиционер на максимальное охлаждение. Подождите, снизится ли температура в салоне до 17 градусов. Если да, то с вашим кондиционером все замечательно.

Второй метод заключается в отслеживании количества хладагента в механизме с помощью стеклянного пузырька. Он есть на многих автомобилях и находится на картере компрессора или на патрубке, подходящем к узлу кондиционера.

Кроме того, проверить состояние кондиционера можно и с помощью круглого смотрового глазка на ресивере под капотом. Протрите окошко, если оно испачкалось, включите кондиционер на максимум и пронаблюдайте за тем, как ведет себя хладагент.

Если они появляются и уменьшаются, а потом практически исчезают – заправка не нужна; появляется жидкость молочного цвета – нужна срочная заправка.

Удачной вам диагностики!

Напомним,