Как узнать, что пора заправлять хладагентом кондиционер в машине: простая диагностика

22 июня 2021 10:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Как узнать, что пора заправлять хладагентом кондиционер в машине: простая диагностика
Как узнать, что пора заправлять кондиционер в машине: простая диагностика
pixabay.com

Автомеханики рекомендуют регулярно проверять кондиционер в ТС.

Когда кондиционер в машине нужно заправить

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Существуют разные способны проверить количество хладагента в кондиционере, функционирующем в транспортном средстве. Мы расскажем о самых простых из них, которые сэкономят ваше время, которое вы могли бы потратить на поездку в СТО.

Итак, первый метод  — если на улице уже возникла жара 25+, установите кондиционер на максимальное охлаждение. Подождите, снизится ли температура в салоне до 17 градусов. Если да, то с вашим кондиционером все замечательно. 

Второй метод заключается в отслеживании количества хладагента в механизме с помощью стеклянного пузырька. Он есть на многих автомобилях и находится на картере компрессора или на патрубке, подходящем к узлу кондиционера. 

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Кроме того, проверить состояние кондиционера можно и с помощью круглого смотрового глазка на ресивере под капотом. Протрите окошко, если оно испачкалось, включите кондиционер на максимум и пронаблюдайте за тем, как ведет себя хладагент. 

Если они появляются и уменьшаются, а потом практически исчезают – заправка не нужна; появляется жидкость молочного цвета – нужна срочная заправка.

Удачной вам диагностики!

Напомним,

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