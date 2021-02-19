Как правильно разморозить авто, не повредив его

Эксклюзив 19 февраля 2021 02:00 Юлия Крутиева
Как правильно разморозить авто, не повредив его
Как правильно разморозить авто, не повредив его
пресс-служба

Утренний ритуал последних недель – выпить кофе, откопать машину. Февраль принес с собой морозы и заснеженные улицы, о которых украинцы давно уже забыли.

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В конце недели снегопады прекратятся, и автомобилисты пойдут отгребать свои машины. Но чтобы освободить авто от снега, не повредив его, следует придерживаться правил. Как в такую погоду позаботиться о своей машине, рассказали журналисты программы «Джедаи» на канале 2+2.

1. Не соскребайте лед со стекол, иначе поцарапаете машину. Лучше после запуска двигателя, включите обдув лобового стекла и подогрев заднего. Чистить стекло сразу после обогрева машины опасно – лобовое стекло может не выдержать перепада температуры и лопнуть.

2. Чтобы отчистить стекло от толстого шара льда, сначала сделайте в нем небольшой разъем и промойте очистителем. По этой схеме можно почистить и примерзшие дворники.

Как правильно разморозить авто, не повредив его / пресс-служба

3. Снимать лед с самой краски не нужно, он ни на что не влияет, а вот поцарапать машину во время чистки очень легко.

4. Чтобы быстро добраться до щетки зимой, держите ее в салоне. Залезть в багажник в непогоду будет очень сложно.

5. Пользуйтесь спреем против промерзания дверных уплотнителей. Обрабатывайте им также зазоры между корпусом и дверьми машины.

И не забывайте про комфорт других водителей. Освобождая свою машину от снега, не присыпайте соседние паркоместа.

 

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