Как правильно размораживать автомобиль зимой: лайфхаки для вас

Скоро в Украину придет очередная волна морозов, она принесет с собой дополнительные неудобства для владельцев автомобилей.

Одна из самых неприятный вещей зимой – когда утром перед работой весь автомобиль покрыт льдом. Несмотря на желание поскорее сбить ледяной покров, делать это быстро нельзя ни в коем случае, иначе навредите ТС.

1. Чтобы убрать лед от стекла, попробуйте его нагреть. Проще всего для этой цели использовать струю теплого воздуха из отопителя.

2. Между льдом и стеклом можно залить жидкость, которая не замерзает. Достаточно сделать совсем узкую щелочку, чтобы туда залить препарат-размораживатель для автомобиля.

3. Заливать такую жидкость можно и на лед, если слой слишком толстый.

4. После запуска двигателя включите обогреватели заднего окна и зеркал.

5. Автомобилисты не советуют использовать скребок.

Даже если вы будете очень осторожны, все равно оставите на стекле микроскопические царапины. Они будут заметны, например, при свете встречных фар.

6. Желательно избегать резкой смены температур, например, не лить на лед кипяток и не направлять воздух из печи, когда он уже будет горячим.

Иначе стекло может треснуть.

Напомним,