В Саудовской Аравии построят экологический город без автомобилей
Поселение, которое будет иметь протяженность 170 километров, планируют построить на побережье Красного моря.
Особенность города в том, что он будет иметь нулевые показатели выброса углерода, машины и автомагистрали тоже не предусмотрены.
Как глава совета директоров Neom, я представляю вам The Line. Город-миллионник протяженностью 170 км, который сохранит 95% природы в своих пределах. Не будет ни автомобилей, ни выбросов углерода. Мы должны превратить наши города в города будущего и The Line покажет, как такой город может выглядеть,
– заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.
Ожидается, что строительство начнется в первом квартале 2021 года и будет финансироваться государством.
Напомним,