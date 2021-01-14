В Саудовской Аравии построят экологический город без автомобилей

Поселение, которое будет иметь протяженность 170 километров, планируют построить на побережье Красного моря.

Город называется The ​​Line, строительство поручили компании Neom.

Особенность города в том, что он будет иметь нулевые показатели выброса углерода, машины и автомагистрали тоже не предусмотрены.

Как глава совета директоров Neom, я представляю вам The Line. Город-миллионник протяженностью 170 км, который сохранит 95% природы в своих пределах. Не будет ни автомобилей, ни выбросов углерода. Мы должны превратить наши города в города будущего и The Line покажет, как такой город может выглядеть,

– заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд.

По словам принца, в городе будут функционировать все объекты критической инфраструктуры, а добраться до каждого из них можно будет на экологически чистом и скоростном транспорте за 20 минут.

Ожидается, что строительство начнется в первом квартале 2021 года и будет финансироваться государством.

Напомним,