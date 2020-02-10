Экология, герои и алкоголь: о чем говорили победители Оскара-2020 на сцене?
В ночь на 10 февраля в Голливуде состоялась церемония вручения премии Оскар!
На Оскаре в свое время говорили о расизме, предубеждениях в отношении темнокожих актеров, проблеме сексуальных домогательств и экологии. Этот год не стал исключением и задел множество социально важных тем.
О чем говорили победители на сцене на этот раз?
Хоакин Феникс
- Победитель номинации «Лучшая мужская роль»
Я не чувствую себя сейчас на седьмом небе, потому что мы все равны. У нас есть дар, говорить, говорить в том числе за тех, у кого нет голоса. В обществе у нас много проблем, но много и вещей, способных объединить. Мы забили о природе. Люди склонны думать, что являются центром Вселенной, будто нам позволено истощать ресурсы этой Вселенной. Мы чувствуем за собой право оплодотворять корову и забирать ее теленка. И молоко, которое предназначалось для ее детеныша, мы добавляем себе в кофе и хлопья. Нам страшно меняться, ведь придется чем-то жертвовать. Но мне кажется, что любовь и сострадание способны изменить мир. Я призывают отпустить ошибки, совершенные в прошлом, и дать себе второй шанс. Когда мне было 17 лет, мой брат написал такие слова: «Беги к спасению с любовью, а мир последует за тобой».
Брэд Питт
- Победитель номинации «Лучший актер второго плана»
Невероятные ощущения, спасибо за честь! У меня всего 45 секунд. Квентин Тарантино, ты уникальный, без тебя Голливуд был бы совсем не таким. Ты берешь лучшее от людей и всегда возвращаешь им лучшее. Эта награда посвящается моим детям. Я вас люблю.
Рене Зеллвегер
- Победитель номинации «Лучшая женская роль»
Наши герои вдохновляют нас и объединяют, я думаю, в этом и есть секрет успеха! Когда мы смотрим на них, мы со всем соглашаемся. Джуди, роль которой я исполнила, не получила награду, пока была жива, но я здесь чествую ее наследие. Она была уникальной.
Пон Чжун Хо
- Победитель номинации «Лучший режиссер», «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке»
Это полная неожиданность для меня. Я не ожидал столько статуэток. Спасибо. На самом деле я готов разделить победу со всеми режиссерами, которые представлены в номинации. Это было бы очень честно. Спасибо, я готов пить до утра, празднуя это.
Напомним,