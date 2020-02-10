Экология, герои и алкоголь: о чем говорили победители Оскара-2020 на сцене?

Экология, герои прошлого и алкоголь: о чем говорили победители Оскара-2020 на сцене?

В ночь на 10 февраля в Голливуде состоялась церемония вручения премии Оскар!

Праздничные речи победителей ежегодно становятся предметом горячих обсуждений и дискуссий, ведь, как правило, новоявленные собственники статуэток говорят о трендах, которые в скором времени становятся общепризнанными и широко тиражируемыми.

На Оскаре в свое время говорили о расизме, предубеждениях в отношении темнокожих актеров, проблеме сексуальных домогательств и экологии. Этот год не стал исключением и задел множество социально важных тем.

О чем говорили победители на сцене на этот раз?

Хоакин Феникс

Победитель номинации «Лучшая мужская роль»

Я не чувствую себя сейчас на седьмом небе, потому что мы все равны. У нас есть дар, говорить, говорить в том числе за тех, у кого нет голоса. В обществе у нас много проблем, но много и вещей, способных объединить. Мы забили о природе. Люди склонны думать, что являются центром Вселенной, будто нам позволено истощать ресурсы этой Вселенной. Мы чувствуем за собой право оплодотворять корову и забирать ее теленка. И молоко, которое предназначалось для ее детеныша, мы добавляем себе в кофе и хлопья. Нам страшно меняться, ведь придется чем-то жертвовать. Но мне кажется, что любовь и сострадание способны изменить мир. Я призывают отпустить ошибки, совершенные в прошлом, и дать себе второй шанс. Когда мне было 17 лет, мой брат написал такие слова: «Беги к спасению с любовью, а мир последует за тобой».

Брэд Питт

Победитель номинации «Лучший актер второго плана»

Невероятные ощущения, спасибо за честь! У меня всего 45 секунд. Квентин Тарантино, ты уникальный, без тебя Голливуд был бы совсем не таким. Ты берешь лучшее от людей и всегда возвращаешь им лучшее. Эта награда посвящается моим детям. Я вас люблю.

Экология, герои прошлого и алкоголь: о чем говорили победители Оскара-2020 на сцене? / Fotobank / GettyImages

Рене Зеллвегер

Победитель номинации «Лучшая женская роль»

Наши герои вдохновляют нас и объединяют, я думаю, в этом и есть секрет успеха! Когда мы смотрим на них, мы со всем соглашаемся. Джуди, роль которой я исполнила, не получила награду, пока была жива, но я здесь чествую ее наследие. Она была уникальной.

Пон Чжун Хо

Победитель номинации «Лучший режиссер», «Лучший фильм», «Лучший фильм на иностранном языке»

Это полная неожиданность для меня. Я не ожидал столько статуэток. Спасибо. На самом деле я готов разделить победу со всеми режиссерами, которые представлены в номинации. Это было бы очень честно. Спасибо, я готов пить до утра, празднуя это.

Экология, герои прошлого и алкоголь: о чем говорили победители Оскара-2020 на сцене? / Fotobank / GettyImages

Напомним,