Оскар 2021 — смотреть онлайн-трансляцию в прямом эфире

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Американская академия кинематографических искусств и наук объявила о переносе 93-й церемонии вручения премии «Оскар» из-за пандемии коронавируса. Церемония была первоначально назначена на 28 февраля 2021 года, но впоследствии перенесена на 25 апреля 2021 года. Номинанты были объявлены 15 марта 2021 года.

Из-за пандемии коронавируса фильмы, вышедшие на потоковых сервисах, впервые за всю историю премии могли номинироваться на премию, при условии, что изначально планировался их показ в кинотеатрах. Академия включила в перечень кинотеатров, показ в которых позволяет фильму номинироваться, кинотеатры за пределами округа Лос-Анджелес, а именно кинотеатры Нью-Йорка, область залива Сан-Франциско, Чикаго, Майами и Атланты.

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Номинации за «Лучший звук» и «Лучший звуковой монтаж» будут объединены в одну номинацию — «Лучший звук», тем самым количество номинаций уменьшится с 24 до 23. Предварительное голосование за «Лучший международный художественный фильм» впервые открывается для всех участников голосования на потоковом сайте Академии. Поменялись правила отбора претендентов на номинацию «Лучшая музыка к фильму»: теперь в фильме должно быть как минимум 60 % оригинальной музыки, а во франшизах и сиквелах должно быть как минимум 80 % новой музыки.

Восьмой год подряд телеканал «Украина» получил права на эксклюзивную прямую трансляцию церемонии вручения самой престижной кинопремии мира «Оскар»®. Смотрите церемонию вручения премии «Оскар»® 2021 в эфире канала «Украина» в 01:30, в ночь с 25 на 26 апреля, а также онлайн на нашем сайте TV.UA!