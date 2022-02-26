Бомбоубежища в Киеве: актуальная карта в 2022

26 февраля 2022 10:42 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Бомбоубежища в Киеве: актуальная карта в 2022
Бомбоубежища в Киеве: актуальная карта в 2022
Pexels

Бомбоубежища Киева: куда прятаться. Карта в режиме онлайн.

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24 февраля Россия совершила вторжение на территорию Украины. Верховная рада ввела военное положение, во многих городах страны слышны выстрелы. Еще 14 февраля в Киеве обновили карту бомобубежищ.

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Киевская городская госадминистрация подготовила подробную карту с адресами бомбоубежищ. Карта составлена с помощью Google maps и доступна любому пользователю.

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