Бомбоубежища в Киеве: актуальная карта в 2022

Бомбоубежища в Киеве: актуальная карта в 2022

Бомбоубежища Киева: куда прятаться. Карта в режиме онлайн.

24 февраля Россия совершила вторжение на территорию Украины. Верховная рада ввела, во многих городах страны слышны выстрелы. Еще 14 февраля в Киеве обновили карту бомобубежищ.

Киевская городская госадминистрация подготовила подробную карту с адресами бомбоубежищ. Карта составлена с помощью Google maps и доступна любому пользователю.