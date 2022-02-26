Бомбоубежища в Киеве: актуальная карта в 2022
26 февраля 2022 10:42
Александр Кива
Бомбоубежища в Киеве: актуальная карта в 2022
Pexels
Бомбоубежища Киева: куда прятаться. Карта в режиме онлайн.
24 февраля Россия совершила вторжение на территорию Украины. Верховная рада ввела военное положение
, во многих городах страны слышны выстрелы. Еще 14 февраля в Киеве обновили карту бомобубежищ.
Киевская городская госадминистрация подготовила подробную карту с адресами бомбоубежищ. Карта составлена с помощью Google maps и доступна любому пользователю.