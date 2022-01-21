Звонарь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 19.01.2022)

21 января 2022 10:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Звонарь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 19.01.2022)
пресс-служба канала 2+2

19 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию детективного сериала «Звонарь». 4 серию сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 4 серии сериала Звонарь:

К Антону Звонцову за помощью обратился некий Максим. Его брат по имени Леша перешел дорогу одному авторитетному человеку в городе – Багирову. По словам Макса, Леша с детства был бабником. Он изменил дочке Багирова, Марине, а она нажаловалась отцу. Теперь Багиров нанял людей, что бы они его срочно нашли и убрали. Единственный вариант, который показался Максу уместным – инсценировка Лешиной смерти. Но согласен ли на такой план сам Леша? 

4 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

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