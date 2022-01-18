Звонарь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)

18 января 2022 10:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Звонарь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)
Звонарь: смотреть 1 серию онлайн
пресс-служба канала 2+2

18 января на телеканале 2+2 вышла 1 серия детективного сериала «Звонарь». 1 серию сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеСердце матери: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 28.03.2019)
Смотрите в 1 серии сериала  Звонарь: Антон Звонцов, по кличке Звонарь, капитан в опер отделе. Ему поручили найти воров ювелирного магазина. Единственная зацепка – имя одного из подельников – Потап. Он решает найти его сестру и допросить, однако Лилия Потапова не торопится ему ничего рассказывать. В то же время к нему за помощью обращается некий Василий, чей сын сбежал из колонии поселения. Неохотно взявшись за это дело, он очень удивляется, когда узнает, что в этой истории тоже замешан Потап. Так кто же такой Потап и удастся ли Звонарю его остановить?

1 серию сериала Звонарь смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы 2+2 Онлайн украинские сериалы Звонарь

Материалы по теме

Провинциал - смотреть онлайн 2 серию от 17.01.2022
Сериалы

Провинциал - смотреть онлайн 2 серию от 17.01.2022
Провинциал - смотреть онлайн 1 серию от 17.01.2022
Сериалы

Провинциал - смотреть онлайн 1 серию от 17.01.2022
Надежда: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)
Сериалы

Надежда: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)
Надежда: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)
Сериалы

Надежда: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)

Популярное на сайте

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года

Счастье им обеспечено: Павел Глоба назвал главных везунчиков 2022 года
Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)

Мой секрет: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 14.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK