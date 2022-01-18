Звонарь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 18.01.2022)
18 января 2022 10:30
Звонарь: смотреть 1 серию онлайн
пресс-служба канала 2+2
18 января на телеканале 2+2 вышла 1 серия детективного сериала «Звонарь». 1 серию сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.
Звонарь: Антон Звонцов, по кличке Звонарь, капитан в опер отделе. Ему поручили найти воров ювелирного магазина. Единственная зацепка – имя одного из подельников – Потап. Он решает найти его сестру и допросить, однако Лилия Потапова не торопится ему ничего рассказывать. В то же время к нему за помощью обращается некий Василий, чей сын сбежал из колонии поселения. Неохотно взявшись за это дело, он очень удивляется, когда узнает, что в этой истории тоже замешан Потап. Так кто же такой Потап и удастся ли Звонарю его остановить?
1 серию сериала Звонарь смотрите уже сейчас на нашем сайте TV.UA.