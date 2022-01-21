Звонарь: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 19.01.2022)

19 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 3 серию детективного сериала «Звонарь». 3 серию сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 3 серии сериала Звонарь

К Звонарю за помощью обратился Виталий Буховский. Виталию нужно, чтобы Звонарь достал компромат на него. Компромат хранится у Олександра Жуковского, по кличке Жук. Тем временем в городе находят два трупа девушек. Одна из них Ольга Пешкина, гражданская жена Жуковкого. Официальная версия – смерть от передозировки, но есть так же признаки насилия. Позже выясняется, что Жуковский в активном поиске киллера. Убить он хочет Буховского, который был любовником его жены. Тогда Звонарь принимает решение лично стать тем самым киллером для Буховкого.

3 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.