Звонарь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 20.01.2022)

20 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию детективного сериала «Звонарь». 5 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Сейчас в городе орудует серийный убийца, маньяк. Жертв выбирает случайно, следов не оставляет. Так, доставщик суши нашел в одной квартире труп некоего Гротова, который был лицом благотворительного фонда. Есть свидетели, которые видели, как к нему на кануне убийства приходила девушка, блондинка в белой шубе. Звонарь нашел в мусорном баке шубу и отправил ее на экспертизу. Результаты экспертизы подтвердили, что на шубе кровь Гротова. Так же на ней обнаружен длинный светлый волос. Теперь перед Звонарем стоит важная миссия: отыскать девушку, которая в тот вечер была с Гротовым, и найти убийцу.

5 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.