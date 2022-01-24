Звонарь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 20.01.2022)

24 января 2022 10:30 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Звонарь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 20.01.2022)
Звонарь: смотреть 5 серию онлайн

20 января на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 5 серию детективного сериала «Звонарь». 5 серию детективного сериала «Звонарь» смотрите онлайн на tv.ua.

Читайте такжеСердце матери: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 28.03.2019)
Сейчас в городе орудует серийный убийца, маньяк. Жертв выбирает случайно, следов не оставляет. Так, доставщик суши нашел в одной квартире труп некоего Гротова, который был лицом благотворительного фонда. Есть свидетели, которые видели, как к нему на кануне убийства приходила девушка, блондинка в белой шубе. Звонарь нашел в мусорном баке шубу и отправил ее на экспертизу. Результаты экспертизы подтвердили, что на шубе кровь Гротова. Так же на ней обнаружен длинный светлый волос. Теперь перед Звонарем стоит важная миссия: отыскать девушку, которая в тот вечер была с Гротовым, и найти убийцу.

5 серию сериала Звонарь смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

сериалы 2+2 Онлайн украинские сериалы Звонарь

Материалы по теме

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 24.01.2022)
Сериалы

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 3 cерию (эфир от 24.01.2022)
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 24.01.2022)
Сериалы

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 2 cерию (эфир от 24.01.2022)
Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 24.01.2022)
Сериалы

Папаньки 3 сезон: смотреть онлайн 1 cерию (эфир от 24.01.2022)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 16 cерию (эфир от 20.01.2022)
Сериалы

Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 16 cерию (эфир от 20.01.2022)

Популярное на сайте

Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале
Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Популярное видео

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)

Голос країни-12: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 23.01.2022)
МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

МастерШеф. Битва сезонов: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)

Простить себя: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 22.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK