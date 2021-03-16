Названы номинанты на премию Оскар 2021
16 марта 2021 09:30
Названы номинанты на премию Оскар 2021
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Номинанты на премию Оскар 2021 стали известны минувшей ночью.
Приянка Чопра и ее супруг, музыкант и актер Ник Джонас.
Лучший фильм
- Земля кочевников,
- Отец,
- Иуда и черный мессия,
- Манк,
- Минари,
- Девушка, подающая надежды,
- Звук металла,
- Дело чикагской четверки.
Лучшая режиссерская работа
- Томас Винтерберг (Еще по одной),
- Дэвид Финчер (Манк),
- Ли Айзек Чун (Минари),
- Хлоя Чжао (Земля кочевников),
- Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды).
Лучшая мужская роль
- Энтони Хопкинс (Отец),
- Риз Ахмед (Звук Металла),
- Гари Олдман (Манк),
- Стивен Eн (Минари),
- Чедвик Боузман (Ма Рейни: мать блюза), посмертно.
Лучшая актриса
- Кэри Маллиган (Девушка, подающая надежды),
- Фрэнсис Макдорманд (Земля кочевников),
- Виола Дэвис (Ма Рейни: мать блюза),
- Андра Дэй (США против Билли Холидэй).
Лучший анимационный фильм
- Душа,
- Вперед,
- Путешествие на Луну,
- Барашек Шон,
- Легенда о волках.
Отметим, что церемония награждения победителей запланирована на 25 апреля, формат шоу будет уточняться.
Напомним,