Названы номинанты на премию Оскар 2021

16 марта 2021 09:30 Алла Лысак
Названы номинанты на премию Оскар 2021
Названы номинанты на премию Оскар 2021
открытый источник

Номинанты на премию Оскар 2021 стали известны минувшей ночью.

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В США обнародовали список претендентов на самую престижную премию в мире кино. Ведущими специального шоу стали актриса индийского происхождения Приянка Чопра и ее супруг, музыкант и актер Ник Джонас.

Лучший фильм 

  • Земля кочевников,
  • Отец,
  • Иуда и черный мессия,
  • Манк,
  • Минари,
  • Девушка, подающая надежды,
  • Звук металла,
  • Дело чикагской четверки.

Лучшая режиссерская работа

  • Томас Винтерберг (Еще по одной),
  • Дэвид Финчер (Манк),
  • Ли Айзек Чун (Минари),
  • Хлоя Чжао (Земля кочевников),
  • Эмиральд Феннел (Девушка, подающая надежды).

Лучшая мужская роль

  • Энтони Хопкинс (Отец),
  • Риз Ахмед (Звук Металла),
  • Гари Олдман (Манк),
  • Стивен Eн (Минари),
  • Чедвик Боузман (Ма Рейни: мать блюза), посмертно.

Лучшая актриса

Лучший анимационный фильм

  • Душа,
  • Вперед,
  • Путешествие на Луну,
  • Барашек Шон,
  • Легенда о волках.

Отметим, что церемония награждения победителей запланирована на 25 апреля, формат шоу будет уточняться.

Напомним,

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