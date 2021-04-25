Оскар 2021: кто будет комментировать трансляцию премии на канале Украина

Оскар 2021: кто будет комментировать трансляцию премии на канале Украина

В ночь с 25 на 26 апреля в 01:30 телеканал «Украина» покажет эксклюзивную трансляцию 93-й церемонии вручения самой престижной премии мира «Оскар»®.

В прямом эфире комментировать грандиозное событие будет ведущий программы «Ранок з Україною» и нового тревел-шоу «Всюди люди» Анатолий Анатолич, а переводчиком-синхронистом станет Сергей Саржевский.

Анатолий Анатолич – заядлый путешественник, который и сам не раз бывал в Лос-Анджелесе, где традиционно проходит церемония «Оскар»®. Правда, в этом году она состоится в новом формате – мероприятие пройдет на Юнион-стейшн в центре Лос-Анджелеса, с прямым включениями из кинотеатра «Долби»® и сопутствующих площадок по всему миру.

Очень горжусь, что телеканал «Украина» в очередной раз транслирует церемонию вручения премии «Оскар»®. И мне быть причастным к этому невероятно почетно и интересно, ведь я являюсь абсолютным киноманом и неоднократно был в кинотеатре «Долби»® в Лос-Анджелесе. Конечно, очень интересно посмотреть, как будет выглядеть премия в этом году в условиях пандемии. Вероятнее всего, номинанты будут включаться из своих домов, вместе посмотрим, в каких они будут нарядах. Ну и, конечно, как всегда, очень интересно узнать, кто же получит главные статуэтки за лучшую роль, за лучший фильм, за лучшую режиссуру и саундтрек, – говорит Анатолий Анатолич.

Как сообщалось ранее, ведущими ночи «Оскара»® на телеканале «Украина» будут лицо программы «Зірковий шлях» Алена Винницкая и звезда гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук. Эксклюзивная трансляция начнется в 01:30. Ведущие познакомят зрителей с лентами-номинантами на «Оскар»®, а журналисты раскроют все подробности церемонии: расскажут о новых правилах кинопремии, нестандартной реализации церемонии, подготовке к событию, трендах и скандалах, сопровождавших ее.

В этом году за главный «Оскар»® в номинации «Лучший фильм» будут соревноваться восемь кинолент: «Отец», «Иуда и Черный Мессия», «Манк», «Минари», «Земля кочевников», «Перспективная девушка», «Звук металла», «Суд над чикагской семеркой».

В категории «Лучшая режиссура» представлены Томас Винтенберг («Еще по одной»), Дэвид Финчер («Манк»), Хлоя Чжао («Земля кочевников»), Эмеральд Феннел («Перспективная девушка»), Ли Айзек Чун («Минари»).

За статуэтку в категории «Лучшая мужская роль» поборются актеры Риз Ахмед («Звук металла»), Чедвик Боузман («Ма Рейни: Мать блюза»), Энтони Хопкинс («Отец»), Гэри Олдман («Манк»), Стивен Юн («Минари»).

За первенство в номинации «Лучшая женская роль» будут соревноваться актрисы Виола Дэвис («Ма Рейни: Мать блюза»), Андра Дэй («Соединенные Штаты против Билли Холидей»), Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»), Фрэнсис МакДорманд («Земля кочевников»), Кэри Маллиган («Перспективная девушка»).

Смотрите прямую трансляцию 93-й церемонии вручения премии «Оскар» ® в ночь с 25 на 26 апреля с 01:30 на телеканале «Украина».