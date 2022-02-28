«Это страна рабов»: Анатолий Анатолич рассказал о позиции российских артистов

Анатолий Анатолич в своих соцсетях записал несколько обращений к зрителям. Ведущий рассказал, почему некоторые лидеры мнений из России не доносят правду до своей аудитории.

Популярный ведущий Анатолий Анатолич после телефонного разговора с некоторыми звездами российского шоу-бизнеса рассказал, почему некоторые из них умалчивают реальные события в Украине, а некоторые поддерживают действия своего президента.

Их жизни находятся под угрозой. Их или их родственников могут посадить за решетку, многим угрожают. Люди боятся! Не выходят на митинги, ведь их сажают пачками…», – комментирует ведущий программы «Ранок з Україною» Анатолий Анатолич.

Тем не менее, ведущий всеми силами пытается призвать всех не молчать и доносить до своей аудитории только правдивую информацию, которой сегодня очень много.

Я представляю, что если бы я был русским, мне жена тоже говорила бы: «Толя, куда ты идешь, у тебя трое детей. Тебя посадят и все». Понимаю, что происходит – это страна рабов, страна напуганных людей. Я уверен, что те суперзвезды, которые поддерживают Путина, делают это не по собственной воле. Я ни в коем случае их не поддерживаю. Просто объясняю, почему россияне делают вид, что ничего не понимают», – поделился Анатолий Анатолич.

Кроме того, телезвезда записал краткое обращение к своим подписчикам, в котором выразил свои взгляды и видение будущего:

России скоро будет конец! Украина победит! Слава украинской армии!» – уверен телеведущий.