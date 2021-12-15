Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП – подробности

15 декабря 2021 00:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП – подробности
Анатолий Анатолич с женой
instagram.com/anatoliyanatolich

Телеведущий Анатолий Анатолич сообщил, что его жена Юла попала в Киеве в ДТП.

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Вечером 14 декабря в столице на улице Героев Сталинграда Юла попала в ДТП. Об этом сообщил ее супруг Анатолий Анатолич на своей странице в соцсети.

В BMW Юлы, взявшей автомобиль у мужа, врезался водитель на Porsche. После столкновения, виновник вышел из авто, посмотрел и сразу же уехал. Случилось ДТП в тот момент, когда жена Анатолича даже не ехала, а стояла на разворот.

Юла на моей "семерке". Разбита фара и бампер, крыло зацеплено, – рассказал в Инстаграм-сториз Анатолий Анатолич. – Лазерная фара очень дорогая, бампер точно под замену, капот… Дорогой ремонт у этого BMW. Машина была как новая, а теперь уже нет. Подонок врезался в Юлу, когда она даже не ехала, а стояла на разворот. Самое интересное, мужик врезался, вышел, увидел и сбежал.

Жена Анатолия Анатолича попала в ДТП / instagram.com/anatoliyanatolich

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К счастью, Юла запомнила номера авто и сразу же позвонила в полицию. Виновника ДТП задержали спустя 20 минут. Мужчину доставили в медучреждение, чтобы выяснить, был ли он под воздействием алкоголя или наркотиков, или это была простая невнимательность.

Позже Анатолич сообщил, что водитель был трезвым. Далее будут разбираться страховые компании, кто кому и что будет оплачивать.

Пьяных нет, а для меня это был принципиальный вопрос, если бы человек действительно был пьян, то мы рассказывали бы об этом повсюду, поскольку это самое страшное, что может быть за рулем. Просто невнимательность.

Напомним,

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