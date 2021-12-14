Хто зверху 11 сезон: фоторепортаж самых интересных моментов 16 выпуска

В 16 выпуске шоу «Хто зверху?» 11 сезон от 09.12.2021 Сергей Притула вспомнил, как выступал перед 40-тысячной аудиторией, а Дарья Петрожицкая призналась, что на съемках лизала собаку.

Фоторепортаж 16-го выпуска развлекательного игрового шоу для всей семьи «Хто зверху?» (Новый канал) уже готов вас удивлять и веселить! В игровую ТВ-борьбу вступили: актер Эльдар Кабиров, юморист Влад Куран и музыкант Олег Собчук, а также бессменный капитан мужской команды Сергей Притула.

А вместе с капитаном женской команды Лесей Никитюк сыграли: артистка Надежда Мейхер, актриса Даша Петрожицкая и юмористка Алина Гордиенко. Кто же победил в шуточной схватке?

В первом раунде «Руки-ноги» нужно было хорошенечко попотеть и вспомнить, что такое растяжка и гибкость. Особенно это касается Сергея Притулы и Алины Гордиенко. Так совпало, что у них оказались буквы, которые нужны были в каждом загаданном слове. Более того, не одна или две, а по три!

Я мало не поламався! – подытожил конкурс капитан мужской команды.

Когда парни собирали слово «наркоз», то я боялся, что нам понадобится наркоз потом, чтобы вставлять Притуле суставы на места, – пошутил после раунда Господин Судья, роль которого неизменно исполняет Александр Педан.

Раунд закончился ничьей, поэтому пришло время «Дивоглядок». Сразились в том, кто кого переглядит, друзья и коллеги по съемочным площадкам – Эльдар Кабиров и Даша Петрожицкая. Девушке понадобилось потерпеть всего несколько секунд, чтобы принести победу своей команде.

Раунд «По губам» сначала, как всегда, рассмешил, а потом вызвал обсуждения в студии. Леся Никитюк рискнула и решила жестами подсказать команде слово «борода», которое загадал Сергей Притула.

Господин Судья не мог этого не заметить, поэтому не засчитал его. А мужчинам в качестве поощрения засчитал слово «душа», которое озвучили на последней секунде.

После третьего раунда «Пять слов» в студию вернулось прекрасное настроение, ведь с песнями и танцами иначе никак. Мужчины угадали такие хиты: Pianoбой – «Кохання», Ирина Билык – «Снег», Pharrell Williams – Happy. Девушкам удалось узнать: Jerry Heil – «Охрана_отмена», Lida Lee – «Достопримечательность», Hozier – «Take me to church». И чего сидите? Советуем и вам послушать эти треки. А еще лучше – потанцевать, как участники «Хто зверху?»

В конкурсе «Кто я?» себя проявили Влад Куран и Даша Петрожицкая. Владу так и не удалось угадать, что он Эльза из мультика «Холодное сердце», а Даша за 45 секунд поняла, что находится в образе телеведущего Александра Педана. Браво, Дарья!

Хочу процитировать мысли Влада: «Я – женщина? Я – животное? Я – политик? Я – инструктор по фитнесу? У меня есть авторитет? Я – свободна?» – пошутил Господин Судья. – Прекрасно!

Задания пятого раунда «Обмен ролями» поставили в ступор обе команды, но в конечном итоге прокайфовали все. Ведь было весело! И это главное. Девушкам нужно было почувствовать себя бунтарками и с немаленького расстояния закидывать в урны мусор.

А мужчины собирали букеты для девушек. Вот только выбирали не из ромашек, роз и тюльпанов. Соперницы пожелали садовые ротики, кампанулу, амарантус, латирус, гипсофилу, фрезию, маттиолу и еще несколько красивых цветков.

Раунд «Правда или ложь» – один из самых любимых зрителями. В нем звезды раскрывают секреты личной жизни и делятся эксклюзивными историями. В 16-м выпуске проекта Эльдар Кабиров вспомнил, как потерял сознание на съемочной площадке в момент, когда должен был сыграть это. Поэтому несколько секунд режиссер не мог понять, почему актер не поднимается.

Дарья Петрожицкая поделилась, как на съемках ей пришлось лизать собаку. А Сергей Притула рассказал, что выступал перед аудиторией в 40 тысяч человек. Это было на стадионе перед футбольным матчем Украина-Турция.

На «Стеклянной доске» себя проявили Эльдар Кабиров и Алина Гордиенко.

Алина правильно ответила шесть раз. Эльдар красиво «слайдил» по доске и в последний момент мог изменить ситуацию. Но, к сожалению, не угадал, и у вас – пять правильных ответов. Перед финалом торжествуют девушки! – прокомментировал Господин Судья.

В финале участники шоу перевоплотились в морских коньков и русалок. Они искали в воображаемом серебряном море, которое устроили в студии, жемчужины. Кто же победил – можете узнать, посмотрев выпуск по ссылке.

Смотрите одиннадцатый сезон «Хто зверху?» каждый четверг в 19:00 на Новом канале!