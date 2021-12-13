Макс Чмерковский признался, почему иногда страшно иметь статус одного из самых сексуальных мужчин мира Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Хореограф Макс Чмерковский instagram.com/maksimc

Танцовщик и хореограф Максим Чмерковский рассказал, как относится к своему статусу одного из самых сексуальных мужчин мира и предлагали ли ему деньги за интим.