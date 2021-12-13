Макс Чмерковский признался, почему иногда страшно иметь статус одного из самых сексуальных мужчин мира
Танцовщик и хореограф Максим Чмерковский рассказал, как относится к своему статусу одного из самых сексуальных мужчин мира и предлагали ли ему деньги за интим.
Иногда было прикольно, иногда страшно. Потому что забирались в дом среди ночи тоже. – Танцор отмечает, что ему никогда не предлагали деньги за интим, – от меня не идет это, что можно мне предложить что-то такое.
Но, по словам Максима, были мамы, которые сватали ему дочерей.
По-разному, на разных языках и в разных странах. Очень церемониально, очень классно, – рассказал Чмерковский на телеканале «Украина».
Напомним,