Макс Чмерковский признался, почему иногда страшно иметь статус одного из самых сексуальных мужчин мира

13 декабря 2021 22:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Макс Чмерковский признался, почему иногда страшно иметь статус одного из самых сексуальных мужчин мира
Хореограф Макс Чмерковский
instagram.com/maksimc

Танцовщик и хореограф Максим Чмерковский рассказал, как относится к своему статусу одного из самых сексуальных мужчин мира и предлагали ли ему деньги за интим.

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Макс Чмерковский в программе «Зірковий шлях», которая выходит на телеканале «Украина», признался, что в свое время стал вторым после Бекхэма в рейтинге самых сексуальных мужчин. По словам танцовщика, он не придает много значения титулам. Но женщины часто баловали его своим повышенным вниманием.

Иногда было прикольно, иногда страшно. Потому что забирались в дом среди ночи тоже. – Танцор отмечает, что ему никогда не предлагали деньги за интим, – от меня не идет это, что можно мне предложить что-то такое.

Макс Чмерковский с женой Петой и сыном / instagram.com/petamurgatroyd

Но, по словам Максима, были мамы, которые сватали ему дочерей.

По-разному, на разных языках и в разных странах. Очень церемониально, очень классно, – рассказал Чмерковский на телеканале «Украина».

Напомним,

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