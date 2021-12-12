Ксения Мишина назвала причину, из-за чего рассталась с Александром Эллертом

Украинская актриса Ксения Мишина дала откровенное интервью Кате Осадчей, в котором рассказала о личном.

Главная героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина вновь холостячка. Актриса разорвала отношения со своим любимым, победителем шоу Александром Эллертом.

Долгое время пара не раскрывала причину расставания. Однако в интервью программе "Светская жизнь" Ксения решила рассказать, что же на самом деле произошло между ней и Сашей.

У нас были отличные отношения. Было много положительного и яркого. Было много плюсов, но были и минусы, – делится Мишина. – Мы пытались притереться, найти что-нибудь общее. Но, к сожалению, этого не произошло. У нас были ссоры, постоянные эмоциональные всплески. Я поняла, что это слишком. Я чувствовала себя очень плохо. Это постоянная боль и выдерживать ее очень сложно. Мы с Александром эмоциональные люди, и я понимала, что мы заблудились и выхода нет. Я поняла, что не могу больше существовать в этих отношениях. Мне было очень больно, мне очень неприятно. Я просто не знаю, как это решить. Ему тоже было очень больно, очень сложно. Он тоже не знал, как это разрулить. И принять такое решение, мне кажется, было верным.

Ксения не стала говорить, что больше никогда не будет вместе с Александром. Что будет дальше – покажет время.

Я не знаю, что будет дальше. Будем ли мы вместе или нет. Но в настоящее время – такая ситуация, – говорит Ксения. – Я ценила эти отношения, но я была в постоянном стрессе.

Также Мишина ответила, что рядом с собой хотела бы видеть мужчину, рядом с которым она бы чувствовала себя защищенной и в полной безопасности.

Напомним,