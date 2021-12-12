56-летняя Элизабет Херли восхитила стройной фигурой в леопардовом купальнике - фото
Новое фото Элизабет Херли с отдыха произвело настоящий фурор в Сети.
Действительно, сейчас Элизабет выглядит в два раза моложе своего возраста, а ее идеальной фигуре могут позавидовать даже молодые звезды подиумов.
Недавно британка вновь восхитила своих фолловеров пикантным фото. На нем Херли позирует в стильном раздельном купальнике с леопардовым принтом.
В своих интервью Херли не раз говорила, что она ест только органическую пищу, избегая любых продуктов, содержащих консерванты, красители и прочую «химию».
Напомним,