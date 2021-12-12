56-летняя Элизабет Херли восхитила стройной фигурой в леопардовом купальнике - фото

Новое фото Элизабет Херли с отдыха произвело настоящий фурор в Сети.

Известная фотомодель Элизабет Херли не перестает восхищать публику своим внешним видом. Глядя на ее фотографии, сложно поверить, что ей 56 лет.

Действительно, сейчас Элизабет выглядит в два раза моложе своего возраста, а ее идеальной фигуре могут позавидовать даже молодые звезды подиумов.

Недавно британка вновь восхитила своих фолловеров пикантным фото. На нем Херли позирует в стильном раздельном купальнике с леопардовым принтом.

Модель Элизабет Херли

Модель может похвастаться упругим прессом и великолепной грудью. Быть всегда в форме Элизабет удается благодаря йоге, пилатесу, занятиям в спортзале и правильному питанию.

В своих интервью Херли не раз говорила, что она ест только органическую пищу, избегая любых продуктов, содержащих консерванты, красители и прочую «химию».

Напомним,