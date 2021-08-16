56-летняя Элизабет Херли восхитила фигурой в бикини
16 августа 2021 15:50
Актриса Элизабет Херли
instagram.com/elizabethhurley1
Актриса Элизабет Херли в свои 56 может дать фору еще многим юным красавицам.
Читайте такжеВедущий "Адской кухни" Сергей Середа – о родительстве: Ожидание отличается от реальности в лучшую сторонуЭлизабет Херли часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубоким декольте.
Вот и в этот раз Элизабет поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.
Херли опубликовала снимок, на котором она позирует в купальнике, лежа на надувном матрасе в виде бабочки. Подтянутой фигуре и плоскому животу звезды могут позавидовать даже молодые девушки.
Счастливое место, - написала в комментариях под снимком актриса.
Актриса Элизабет Херли / instagram.com/elizabethhurley1
Читайте такжеЭкс-участница "Від пацанки до панянки" раскрыла доходы после реалити: 15 тысяч долларов в месяцПодписчики Элизабет были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Потрясающая красота», «Вечно красивая и сексуальная», «Горячая штучка», «Одно восхищение», «Красотка!».
Напомним,