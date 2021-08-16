56-летняя Элизабет Херли восхитила фигурой в бикини

16 августа 2021 15:50 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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56-летняя Элизабет Херли восхитила фигурой в бикини
Актриса Элизабет Херли
instagram.com/elizabethhurley1

Актриса Элизабет Херли в свои 56 может дать фору еще многим юным красавицам.

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Элизабет Херли часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках, нарядах с глубоким декольте.

Вот и в этот раз Элизабет поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.

Херли опубликовала снимок, на котором она позирует в купальнике, лежа на надувном матрасе в виде бабочки. Подтянутой фигуре и плоскому животу звезды могут позавидовать даже молодые девушки.

Счастливое место, - написала в комментариях под снимком актриса.

Актриса Элизабет Херли / instagram.com/elizabethhurley1

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Подписчики Элизабет были восхищены ее формами. В комментариях под фото они забросали звезду комплиментами: «Потрясающая красота», «Вечно красивая и сексуальная», «Горячая штучка», «Одно восхищение», «Красотка!».

Напомним,

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