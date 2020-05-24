54-летняя Элизабет Херли впечатлила силовыми занятиями: пример для подражания

24 мая 2020 14:00 Катерина Даниленко
54-летняя Элизабет Херли впечатлила силовыми занятиями: пример для подражания
Голливудская актриса Элизабет Херли
социальная сеть Instagram

Голливудская актриса Элизабет Херли та еще горячая штучка! Женщина то и дело публикует в Instagram провокационные кадры. И, стоит отметить, выглядит на них она просто превосходно.

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Актриса не только радует поклонников сексуальными снимками, но и подает хороший пример того, как нужно следить за своим телом. В этот раз 54-летняя знаменитость поделилась видео, на котором в одном купальнике делает упражнения с гантелями.

Нежно-розовое бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach отлично подчеркивает выдающиеся формы звезды. А выразительный макияж и распущенные волосы и вовсе делают из нее юную красотку.

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К слову, Херли уверена, что именно ежедневные тренировки помогают ей оставаться в прекрасной физической форме и давать фору многим начинающим знаменитостям.

Напомним,

Актриса Элизабет Херли / социальная сеть Instagram
 

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