Ведущий "Адской кухни" Сергей Середа – о родительстве: Ожидание отличается от реальности в лучшую сторону Юлия Туренко

Юлия Туренко Редактор шоу-бизнеса и ТВ Все статьи автора...

Ведущий "Адской кухни" Сергей Середа и его супруга MamaRika instagram.com/serega_sereda

Ведущий «Адской кухни» Сергей Середа рассказал, как они с женой MamaRika готовились к новому статусу.