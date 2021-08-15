Эктор Хименес-Браво признался, что страдал второй степенью ожирения

15 августа 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Эктор Хименес-Браво признался, что страдал второй степенью ожирения
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво
социальная сеть Instagram

Телеведущий и шеф-повар Эктор Хименес-Браво ошарашил подписчиков неожиданным признанием.

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Звезда «Мастер Шеф» опубликовал кадры «до и после», на которых предстал в своей нынешней подтянутой форме и с лишним весом. Оказывается, мужчина страдал второй степенью ожирения, хоть и не выглядел очень полным.

Врач диагностировал у меня вторую степень ожирения. Внешне я не был похож на жирного, но ожирение было. И это очень влияло на мое здоровье,
‒ рассказывает знаменитость.

Эктор Хименес-Браво / социальная сеть Instagram

Внутренние органы Эктора покрылись жиром, пострадала печень, он часто чувствовал головокружение. Ведущий принял решение менять образ жизни. Он начал придерживаться графика питания и активно занялся спортом.

Завтрак и спорт ‒ спасли меня и мою жизнь. Сейчас я здоров и чувствую себя хорошо,
‒ добавил ресторатор.

Эктор Хименес-Браво / социальная сеть Instagram

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Спорт в жизни знаменитости появился 5 лет назад, сейчас он чувствует прилив сил и энергии, когда занимается в зале. Он выработал привычку и теперь не представляет своей жизни без активностей.

Напомним,

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