Эктор Хименес-Браво признался, что страдал второй степенью ожирения
15 августа 2021 17:00
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво
социальная сеть Instagram
Телеведущий и шеф-повар Эктор Хименес-Браво ошарашил подписчиков неожиданным признанием.
Звезда «Мастер Шеф» опубликовал кадры «до и после», на которых предстал в своей нынешней подтянутой форме и с лишним весом. Оказывается, мужчина страдал второй степенью ожирения, хоть и не выглядел очень полным.
Врач диагностировал у меня вторую степень ожирения. Внешне я не был похож на жирного, но ожирение было. И это очень влияло на мое здоровье,‒ рассказывает знаменитость.
Эктор Хименес-Браво / социальная сеть Instagram
Внутренние органы Эктора покрылись жиром, пострадала печень, он часто чувствовал головокружение. Ведущий принял решение менять образ жизни. Он начал придерживаться графика питания и активно занялся спортом.
Завтрак и спорт ‒ спасли меня и мою жизнь. Сейчас я здоров и чувствую себя хорошо,‒ добавил ресторатор.
Эктор Хименес-Браво / социальная сеть Instagram
Напомним,