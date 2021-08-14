Звезду фильма "В бой идут одни старики" Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах

14 августа 2021 18:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

Все статьи автора...

Звезду фильма
Советский и украинский актер Владимир Талашко
открытый источник

75-летний преподаватель Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого и известный советский актер Владимир Талашко замешан в секс-скандале.

Читайте такжеТоня Матвиенко рассказала, почему до сих пор живет с мужем у своих родителей
Жалобы на артиста начали поступать от бывших студенток, абитуриенток и известных актрис. Так, жертвами харассмента стали журналистка Янина Соколова и актриса Анастасия Вергелес.

Анастасия поделилась своей историей в личном микроблоге. Девушка призналась, что преподаватель требовал от нее интим, унижал и заставлял раздеваться, а руководство университета об этом знало, но бездействовало.

Студентка закончила второй и последний курс с двойками, поскольку не велась на провокации Владимира Дмитриевича. В какой-то момент девушка даже поверила в свою бездарность.

1 раз он все же это сделал перед всем курсом, он 3 часа меня различными педагогическими мутками провоцировал чтобы я разделась. Сейчас это все смешно и грустно, но тогда я не понимала... У меня появлялись мысли, что, возможно, я действительно не заслуживаю учиться в таком крутом ВУЗе, у такого известного мастера, я какая-то закомплексованная, потому что не могу просто так раздеться и сделать этюд обнаженной? И почему мне сложно поехать к нему домой и сделать все, что он хочет, чтобы получить роль? И меня уверяли, что это такая методология обучения в творческом ВУЗе,
‒ шокировала признаниями Вергелес.

Актриса Анастасия Вергелес / социальная сеть Instagram

Анастасия и другие студентки, которые почувствовали давление со стороны преподавателя, обратились в деканат.

Мы рассказали обо всем, написали заявление и нам объяснили, что мы не первые и не последние, что это заявление никуда не дойдет, потому что у него есть «крыша» и что нам надо будет или смириться, или искать другие решения, но Владимир Талашко останется нашим мастером,
‒ добавила Вергелес.

Настя решила не испытывать свое терпение и перепоступить на второй курс к другому мастеру. Актриса надеется, что эта история с неприемлемым поведением педагога будет услышана, а сам Талашко понесет за это ответственность.

Читайте такжеВлад Яма признался, какая ситуация с прошлого стала для него настоящим уроком
К слову, сам Владимир Талашко отрицает такое свое поведение: «Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото секс-скандал Владимир Талашко Анастасия Вергелес

Материалы по теме

Лиза Арзамасова родила первенца ‒ первое фото с малышом
Новости

Лиза Арзамасова родила первенца ‒ первое фото с малышом
Экс-участница "Від пацанки до панянки" раскрыла доходы после реалити: 15 тысяч долларов в месяц
Новости

Экс-участница "Від пацанки до панянки" раскрыла доходы после реалити: 15 тысяч долларов в месяцЭксклюзив
Співають всі: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)
Телешоу

Співають всі: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2021)
Лунный гороскоп на 15 августа 2021 года для знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 15 августа 2021 года для знаков Зодиака

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 9 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 10 серию
Папик: смотреть 2 серию онлайн

Папик: смотреть 2 серию онлайн
Папик: смотреть 1 серию онлайн

Папик: смотреть 1 серию онлайн
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK