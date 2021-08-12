Влад Яма признался, какая ситуация с прошлого стала для него настоящим уроком

12 августа 2021 14:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Влад Яма признался, какая ситуация с прошлого стала для него настоящим уроком
Хореограф Влад Яма
пресс-служба Нового канала

За кулисами шоу «Хто зверху?» (Новый канал) известный хореограф Влад Яма расскзал, как хулиганил в детстве.

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Учиться на своем ошибках сложно, но возможно. Это доказывает своей историей хореограф Влад Яма. Ситуация, о которой он рассказал, произошла с танцовщиком в детстве. И оставила отпечаток на всю жизнь.

Когда мне было 9-10 лет, я впервые попал в заводской детский летний лагерь в Запорожье. У каждого завода тогда был свой лагерь, и у родителей появилась возможность меня в такой отправить, – рассказывает Влад Яма. – Я поехал с партнершей и проплакал двое суток. Очень сильно скучал по родителям, поэтому меня оттуда быстренько забрали.

Влад Яма с сыном / пресс-служба Нового канала
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Тема лагерей на время была закрыта для маленького танцовщика. Но когда Владу исполнилось лет 12, он поехал со своим коллективом в Одессу в «Молодую гвардию».

Это крутой огромный лагерь, где у нас была своя компания танцоров. На смене я вел себя очень хорошо! Но однажды все-таки нахулиганил, – вспоминает танцовщик. – После обеда нам с ребятами стало скучно, поэтому мы решили сделать что-то «интересненькое». Набрали воды в пакет из-под кефира и бросили с четвертого этажа на девушек-садовниц. Это был большой взрыв, который нам очень понравился. На девушек, конечно, попало, поэтому все побежали с балкона прятаться. Я был одним из первых, кто исчез оттуда. Но дело в том, что из восьми пацанов бросок сделал именно я. После этого случая наши с ребятами жизни на несколько часов превратились в детективный сериал. Я долго не признавался, но совесть мучила сильно. Пока спрашивали всех коллективно, никто не признался, а когда начали общаться с каждым отдельно, то ребята стали «колоться». Я пошел к начальнику дружины, которая была знакома с моими родителями, и признался. Вроде ничего страшного не произошло, но отпечаток остался на всю жизнь. После того, если и делал что-то плохое, то пытался признаваться и извиняться сразу.

Напомним, 

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