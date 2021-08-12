Шоу Маскарад 2 сезон: новыми героями шоу стали сексуальный Нептун и трогательная Гусыня Хозяйка

Совсем скоро на канале 1+1 состоится премьера загадочного шоу под названием «Маскарад-2», в котором звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения продемонстрируют неожиданные, скрытые таланты.

Недавно телеканал 1+1 запустил квест, в рамках которого зрители будут знакомиться с героями нового сезона «Маскарада» . И вот, на пресс-показе, который состоялся на днях, были рассекречены еще двое героев шоу.

Первой на сцену вышла Гусыня Хозяйка, которая исполнила песню Adele и устроила настоящий перформанс. Ее образ состоит из пышного голубого платья, декорирован большим количеством розовых и белых рюш, а голову украшает кокетливая объемная шляпка.

По легенде шоу, Гусыня любит домашний уют и благополучие в семье, чистоту и порядок, вкусно готовить, а также поучать детей и воспитывать мужа.

Продолжил пресс-показ сексуальный и загадочный Нептун, который сорвал самые громкие аплодисменты зала и погрузил зрителей в настоящую атмосферу подводного мира. Фантастический герой показал номер с воздушной акробатикой и поднялся под потолок павильона, чем вызвал у зрителей настоящий восторг.

По легенде проекта, Нептун – мифологический персонаж, бог морей. Он сильный, привлекательный и не может удержаться, чтобы не соблазнять красивых женщин. Костюм Нептуна сшит из темно-зеленой блестящей ткани, а голову сказочного персонажа украшает золотая корона, усыпанная драгоценными камнями. Длинная белая борода и белые волосы сделали образ по-настоящему таинственным, а сложный пластический грим полностью скрыл лицо настоящей звезды. Главный аксессуар Нептуна – золотой трезубец, который символизирует силу и мощь персонажа.

Следующего персонажа можно будет найти на страницах журнала Теленеделя 18 августа.

Звездные команды также не сдерживали своего восторга от мастерства Нептуна и Гусыни. В перерывах между выступлениями они делились своими эмоциями.

В прошлом году мы с Игорем Ласточкино были участниками шоу, сегодня – поменялись ролями. И могу сказать, что шоу в этом году превзошло само себя. Режиссеры творят какую-то магию на сцене и поражают нас каждый раз. Номера феерические, – сказала Юлия Санина.

А Дантес поделился со зрителями успехами своей команды в отгадывании фантастических персонажей:

Мы очень крутая команда, которую позвали в прикольное шоу. Здесь все интересно. Непонятно, кто скрывается за костюмами, но мы пытаемся отгадать. И не всегда это у нас получается.

Напомним,