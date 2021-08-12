Шоу Маскарад 2 сезон: новыми героями шоу стали сексуальный Нептун и трогательная Гусыня Хозяйка
Совсем скоро на канале 1+1 состоится премьера загадочного шоу под названием «Маскарад-2», в котором звезды спорта, шоу-бизнеса, кино и телевидения продемонстрируют неожиданные, скрытые таланты.
Первой на сцену вышла Гусыня Хозяйка, которая исполнила песню Adele и устроила настоящий перформанс. Ее образ состоит из пышного голубого платья, декорирован большим количеством розовых и белых рюш, а голову украшает кокетливая объемная шляпка.
По легенде шоу, Гусыня любит домашний уют и благополучие в семье, чистоту и порядок, вкусно готовить, а также поучать детей и воспитывать мужа.
Продолжил пресс-показ сексуальный и загадочный Нептун, который сорвал самые громкие аплодисменты зала и погрузил зрителей в настоящую атмосферу подводного мира. Фантастический герой показал номер с воздушной акробатикой и поднялся под потолок павильона, чем вызвал у зрителей настоящий восторг.
Следующего персонажа можно будет найти на страницах журнала Теленеделя 18 августа.
Звездные команды также не сдерживали своего восторга от мастерства Нептуна и Гусыни. В перерывах между выступлениями они делились своими эмоциями.
В прошлом году мы с Игорем Ласточкино были участниками шоу, сегодня – поменялись ролями. И могу сказать, что шоу в этом году превзошло само себя. Режиссеры творят какую-то магию на сцене и поражают нас каждый раз. Номера феерические, – сказала Юлия Санина.
А Дантес поделился со зрителями успехами своей команды в отгадывании фантастических персонажей:
Мы очень крутая команда, которую позвали в прикольное шоу. Здесь все интересно. Непонятно, кто скрывается за костюмами, но мы пытаемся отгадать. И не всегда это у нас получается.
Напомним,