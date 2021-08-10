Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade в Каталонии познакомилась с миллионером

Эксклюзив 10 августа 2021 22:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade в Каталонии познакомилась с миллионером
Певица Michelle Andrade
instagram.com/mishvirmish

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Мишель Андраде побывала в гостях у богатого бизнесмена.

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В сезоне «Земляне» певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка», которое по субботам показывает Новый канал, открывает мир через жителей стран – она общается с самыми разными людьми, чтобы лучше понять их менталитет и традиции. Во время поездки в Каталонию девушке посчастливилось познакомиться с местным бизнесменом Хосе Бахом Кучрюттером.

Его состояние оценивают в 50 миллионов евро. В его владениях – оливковая аллея, гектары виноградников для вина собственной торговой марки, винные погреба, рестораны и родовое поместье в традиционном каталонском стиле, – рассказала Michelle.

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade заглянула в холодильник к каталонскому миллионеру / пресс-служба Нового канала

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Этот дом построила его семья – отец миллионера и он сам. Гуляя по поместью бизнесмена, Michelle не упустила возможность заглянуть в его холодильник – ей было интересно, какими продуктами питается один из богатейших людей Каталонии. Спойлер: лобстеров, ведер с черной икрой и прочей дорогущей пищи девушка там не нашла.

Это обычный холодильник для трех девушек. Одна моя дочь – вегетарианка, другая – очень любит рыбу, – отметил Хосе. – У нас в усадьбе есть еще ресторан, и там у меня холодильник большой, размером с целую кухню.

Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade заглянула в холодильник к каталонскому миллионеру / пресс-служба Нового канала

Содержание роскошного жилья обходится в 30-40 тысяч евро в месяц. Но глядя на Хосе, не скажешь, что он тратит такие суммы – бизнесмен одет в обычную рубашку и джинсы. Дело в том, что каталонские миллионеры не выпячивают свои богатства. Испанцы шутят, что если каталонец не будет прибедняться, то у него не будет денег.

Орел и Решка. Земляне: Поместье миллионера / пресс-служба Нового канала

Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!

Напомним,

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