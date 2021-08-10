Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade в Каталонии познакомилась с миллионером
Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Мишель Андраде побывала в гостях у богатого бизнесмена.
Его состояние оценивают в 50 миллионов евро. В его владениях – оливковая аллея, гектары виноградников для вина собственной торговой марки, винные погреба, рестораны и родовое поместье в традиционном каталонском стиле, – рассказала Michelle.
Это обычный холодильник для трех девушек. Одна моя дочь – вегетарианка, другая – очень любит рыбу, – отметил Хосе. – У нас в усадьбе есть еще ресторан, и там у меня холодильник большой, размером с целую кухню.
Содержание роскошного жилья обходится в 30-40 тысяч евро в месяц. Но глядя на Хосе, не скажешь, что он тратит такие суммы – бизнесмен одет в обычную рубашку и джинсы. Дело в том, что каталонские миллионеры не выпячивают свои богатства. Испанцы шутят, что если каталонец не будет прибедняться, то у него не будет денег.
Следите всей семьей за приключениями ведущих тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» Michelle Andrade и Кирила Макашова по субботам в 10:00 на Новом канале!
Напомним,