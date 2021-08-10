Монатик невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения

Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей Монатика.

Певец Монатик вместе с женой Ириной живут в браке уже 6 лет. И, судя по всему, их чувства друг к другу с каждым годом становятся только крепче.

10 августа Ирина отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 35 лет. В этот день женщина принимает подарки от друзей и родственников. Одним из первых с праздником ее поздравил любимый муж.

В своем Инстаграм Монатик написал трогательный стих любимой. Он вложил в него всю свою любовь. Артист подчеркнул, что ему очень повезло с супругой, и он бы хотел, чтобы каждому так повезло.

Я хотел бы, чтобы каждому так повезло!

Чтобы крылья порхали штормам на зло.

Чтобы чувства кипели, как в лучшем кино.

Чтобы по бездорожью идти заодно.

Чтобы смехом укутаны стены родные

были все звонче, как бы не били…

Новости, день за днём, самые злые,

исчезли с лица земли, ведь так вместе решили.

Чтобы времени не было чужим, этим, в жизни.

Чтобы в унисон останавливать ливни.

Чтобы падать только в любовь, как обычно,

привычно, осознано, категорично.

И чтобы не осталось совсем… ни минуты,

мыслям, которые в серость укутаны.

Сырость на пламя, скверность на смелость, страх на страсть

менять чтобы хотелось!

Как же мне повезло, ты такая одна!

Я думаю с трепетом, так осторожно!

Ведь даже в беде… даже на дне.

Свою половину найти все же можно!

И выпорхнуть выше, чем можно представить,

И выдохнуть груз, вдохнуть полные легкие…

любить так, чтобы не было с чем сопоставить…

Чистую душу, мечтая набросками…

Кто-то лезет на дно и понять не дано

И простое и сложное - это Искусство.

Ты такая одна

И мне так повезло,

Но желаю я каждому…

понять эти чувства!

Кто-то сдался давно, почем зря я считаю.

Все разбазарил и на душе пусто…

Я особенно остро сейчас понимаю,

Что тоже, легко мог примкнуть в ряды грустных…

Но мне так повезло…

Ты такая одна…

Я только с тобой познал эти чувства…

С днем рождения моя любимая, единственная I.V.

Монатик с женой и детьми / instagram.com/monatik_official

Фолловеры Монатика присоединились к поздравлениям. Также они отметили, что Ирина не только очень красивая женщина, но и замечательная мама.

Напомним,