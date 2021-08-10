Монатик невероятно трогательно поздравил жену с Днем рождения
Всегда приятно наблюдать за счастливыми парами. Например, за семьей Монатика.
10 августа Ирина отмечает свой день рождения. Ей исполнилось 35 лет. В этот день женщина принимает подарки от друзей и родственников. Одним из первых с праздником ее поздравил любимый муж.
В своем Инстаграм Монатик написал трогательный стих любимой. Он вложил в него всю свою любовь. Артист подчеркнул, что ему очень повезло с супругой, и он бы хотел, чтобы каждому так повезло.
Я хотел бы, чтобы каждому так повезло!
Чтобы крылья порхали штормам на зло.
Чтобы чувства кипели, как в лучшем кино.
Чтобы по бездорожью идти заодно.
Чтобы смехом укутаны стены родные
были все звонче, как бы не били…
Новости, день за днём, самые злые,
исчезли с лица земли, ведь так вместе решили.
Чтобы времени не было чужим, этим, в жизни.
Чтобы в унисон останавливать ливни.
Чтобы падать только в любовь, как обычно,
привычно, осознано, категорично.
И чтобы не осталось совсем… ни минуты,
мыслям, которые в серость укутаны.
Сырость на пламя, скверность на смелость, страх на страсть
менять чтобы хотелось!
Как же мне повезло, ты такая одна!
Я думаю с трепетом, так осторожно!
Ведь даже в беде… даже на дне.
Свою половину найти все же можно!
И выпорхнуть выше, чем можно представить,
И выдохнуть груз, вдохнуть полные легкие…
любить так, чтобы не было с чем сопоставить…
Чистую душу, мечтая набросками…
Кто-то лезет на дно и понять не дано
И простое и сложное - это Искусство.
Ты такая одна
И мне так повезло,
Но желаю я каждому…
понять эти чувства!
Кто-то сдался давно, почем зря я считаю.
Все разбазарил и на душе пусто…
Я особенно остро сейчас понимаю,
Что тоже, легко мог примкнуть в ряды грустных…
Но мне так повезло…
Ты такая одна…
Я только с тобой познал эти чувства…
С днем рождения моя любимая, единственная I.V.
Фолловеры Монатика присоединились к поздравлениям. Также они отметили, что Ирина не только очень красивая женщина, но и замечательная мама.
Напомним,