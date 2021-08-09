Виктория Булитко похвасталась в Сети упругими ягодицами в купальнике

9 августа 2021 17:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Виктория Булитко похвасталась в Сети упругими ягодицами в купальнике
Актриса Виктория Булитко
instagram.com/bulitka

Актриса Виктория Булитко не упускает возможности насладиться летним отдыхом.

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Актриса Виктория Булитко часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках и стильных концертных нарядах.

Вот и в этот раз Виктория поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.

В своем блоге 38-летняя знаменитость опубликовала яркую фотографию, на которой она позирует на фоне побережья в стильном черном купальнике.

Актриса Виктория Булитко / instagram.com/bulitka
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Для идеального кадра звезда «Дизель шоу», игриво выставив ножку, продемонстрировала свою стройную талию и упругие ягодицы.

Вчера вечером почувствовала, что осень пытается начать отбирать права у лета! А я мерзляк. Сегодня договорилась с летом немного продлить, - пишет Виктория в комментариях под снимком.

Напомним, 

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