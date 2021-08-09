Виктория Булитко похвасталась в Сети упругими ягодицами в купальнике

Актриса Виктория Булитко не упускает возможности насладиться летним отдыхом.

Актриса Виктория Булитко часто радует своих поклонников пикантными и провокационными снимками в нижнем белье, купальниках и стильных концертных нарядах.

Вот и в этот раз Виктория поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.

В своем блоге 38-летняя знаменитость опубликовала яркую фотографию, на которой она позирует на фоне побережья в стильном черном купальнике.

Актриса Виктория Булитко / instagram.com/bulitka

Для идеального кадра звезда «Дизель шоу», игриво выставив ножку, продемонстрировала свою стройную талию и упругие ягодицы.

Вчера вечером почувствовала, что осень пытается начать отбирать права у лета! А я мерзляк. Сегодня договорилась с летом немного продлить, - пишет Виктория в комментариях под снимком.

Напомним,