Виктория Булитко похвасталась в Сети упругими ягодицами в купальнике
Актриса Виктория Булитко не упускает возможности насладиться летним отдыхом.
Вот и в этот раз Виктория поделилась на своей странице в Инстаграм довольно откровенным фото, продемонстрировав свою соблазнительную фигуру.
В своем блоге 38-летняя знаменитость опубликовала яркую фотографию, на которой она позирует на фоне побережья в стильном черном купальнике.
Вчера вечером почувствовала, что осень пытается начать отбирать права у лета! А я мерзляк. Сегодня договорилась с летом немного продлить, - пишет Виктория в комментариях под снимком.
Напомним,