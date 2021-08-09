Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade занялась необычным плаванием в Каталонии

9 августа 2021 11:20 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade занялась необычным плаванием в Каталонии
Кирилл Макашов и Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала

Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade отправилась в Каталонию за приключениями.

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Если люди хотят новых, непривычных ощущений в воде, они обычно плавают с акулами, дельфинами, на крайний случай, с черепахами. А вот каталонцы любят это делать с… тунцами! 

Как все происходит и почему местные жители выбрали именно эту рыбу, рассказала Michelle Andrade - певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне».

Каталонцы очень практичны. Одни местные товарищи, которые разводили тунца для ресторанов, подумали: почему бы не купать с этими рыбами всех желающих? За деньги, конечно же, - рассказала Michelle.

Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала
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Тунцам бросают специальный корм, чтобы они выплывали на поверхность, и люди могли с ними плавать. На желающих окунуться в новые ощущения надевают дайверский костюм, очки и трубку для плавания, а также ласты.

Туши весом в 250 килограмм носились вокруг меня со скоростью 90 километров в час. Они все плыли, будто хотели меня сожрать! Но на самом деле эти тунцы абсолютно безопасны. И такие красивые! - отметила ведущая тревел-шоу. - К тому же, они не подплывают слишком близко - у них очень нежная кожа, которую боятся поранить. Даже друг с другом тунцы соблюдают социальную дистанцию.

Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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