Орел и Решка. Земляне: Michelle Andrade занялась необычным плаванием в Каталонии
9 августа 2021 11:20
Кирилл Макашов и Michelle Andrade
пресс-служба Нового канала
Певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне» (Новый канал) Michelle Andrade отправилась в Каталонию за приключениями.
дельфинами, на крайний случай, с черепахами. А вот каталонцы любят это делать с… тунцами!Напомним,
Как все происходит и почему местные жители выбрали именно эту рыбу, рассказала Michelle Andrade - певица и ведущая тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне».
Каталонцы очень практичны. Одни местные товарищи, которые разводили тунца для ресторанов, подумали: почему бы не купать с этими рыбами всех желающих? За деньги, конечно же, - рассказала Michelle.
Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала
Читайте такжеАлена Мозговая продемонстрировала результат своего феноменального похудения: минус 20 кгТунцам бросают специальный корм, чтобы они выплывали на поверхность, и люди могли с ними плавать. На желающих окунуться в новые ощущения надевают дайверский костюм, очки и трубку для плавания, а также ласты.
Туши весом в 250 килограмм носились вокруг меня со скоростью 90 километров в час. Они все плыли, будто хотели меня сожрать! Но на самом деле эти тунцы абсолютно безопасны. И такие красивые! - отметила ведущая тревел-шоу. - К тому же, они не подплывают слишком близко - у них очень нежная кожа, которую боятся поранить. Даже друг с другом тунцы соблюдают социальную дистанцию.
Певица Michelle Andrade / пресс-служба Нового канала