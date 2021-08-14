Разница в неделю: MamaRika восхитила фигурой после родов
14 августа 2021 16:00
Певица MamaRika
социальная сеть Instagram
Певица MamaRika наслаждается радостями материнства крошечного сыночка, который появился на свет 2 августа. Но и о своих подписчиках в соцсетях она не забывает.
Исполнительница поделилась советами, как привести тело в форму после кесарево сечения. Свой пост артистка подкрепила ошеломляющими снимками в стиле «до и после».
Как оказалось, все дело в здоровом питании, активном ритме жизни и грудном вскармливании.
Не жрать, как дурная – придерживаться здорового питания, как бы ни хотелось. Быть в движении постоянно. Хотя, думаю, у всех так и есть. Не впадать в отчаяние, если реабилитация длится не так быстро, как хотелось бы. Дайте себе время отойти, в итоге вы родили человека, а это подвиг. Мое любимое – носить послеродовой бандаж. Он нереально круто и быстро подтягивает мышцы живота, и я вижу, как просто на глазах тают размеры.
Напомним,