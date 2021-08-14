Разница в неделю: MamaRika восхитила фигурой после родов

14 августа 2021 16:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Разница в неделю: MamaRika восхитила фигурой после родов
Певица MamaRika
социальная сеть Instagram

Певица MamaRika наслаждается радостями материнства крошечного сыночка, который появился на свет 2 августа. Но и о своих подписчиках в соцсетях она не забывает.

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Исполнительница поделилась советами, как привести тело в форму после кесарево сечения. Свой пост артистка подкрепила ошеломляющими снимками в стиле «до и после».

Как оказалось, все дело в здоровом питании, активном ритме жизни и грудном вскармливании.

Не жрать, как дурная – придерживаться здорового питания, как бы ни хотелось. Быть в движении постоянно. Хотя, думаю, у всех так и есть. Не впадать в отчаяние, если реабилитация длится не так быстро, как хотелось бы. Дайте себе время отойти, в итоге вы родили человека, а это подвиг. Мое любимое – носить послеродовой бандаж. Он нереально круто и быстро подтягивает мышцы живота, и я вижу, как просто на глазах тают размеры.

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Пост молодой мамы собрал больше 34 тысяч лайков. В комментариях поклонники делятся своим опытом восстановления после родов, а также восхищаются фигурой артистки: «После родов все равно похудеешь, без сна, вечно ребенок на руках, поесть нет времени», «А мне врач сказал, что бандаж носить не нужно после родов. Нужно дать органам опуститься», «Согласна на все 100%», «Очень красивая и позитивная девушка! Спасибо», «Вау! Вот это результат».

Напомним,

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