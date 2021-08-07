MamaRika с мужем и сыном выписались с роддома ‒ фото
2 августа певица MamaRika родила первенца. Артистке вынуждены были сделать кесарево сечение.
День выписки наступил, мы уже упаковали вещи, это было непросто, но не смогли. Сергей здесь занимается попыткой запеленать карапуза, чтобы было красиво. Наши четыре дня в роддоме позади, сейчас выписка,‒ рассказала в Insta-stories молодая мама.
Для торжественной выписки с частного роддома артистка выбрала яркий розовый комбинезон своего же бренда, черный топ и белые босоножки. Шоумен же облачился в полосатые штаны, черную футболку и белые кеды.
Мамка расплакалась, гормоны,– объяснила MamaRika.
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