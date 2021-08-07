MamaRika с мужем и сыном выписались с роддома ‒ фото

7 августа 2021 13:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

Редактор выходного дня

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MamaRika с мужем и сыном выписались с роддома ‒ фото
Певица MamaRika
социальная сеть Instagram

2 августа певица MamaRika родила первенца. Артистке вынуждены были сделать кесарево сечение.

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В своем Instagram знаменитость начала рассказ о том, как прошли роды, а также показала кадры с выписки. Исполнительница с супругом, юмористом Сергеем Середой с роддома отправились не на съемную квартиру в Киеве, а сразу в Одессу, где проживают с начала этого года.

День выписки наступил, мы уже упаковали вещи, это было непросто, но не смогли. Сергей здесь занимается попыткой запеленать карапуза, чтобы было красиво. Наши четыре дня в роддоме позади, сейчас выписка,
‒ рассказала в Insta-stories молодая мама.

Instagram-stories MamaRika / социальная сеть Instagram

Для торжественной выписки с частного роддома артистка выбрала яркий розовый комбинезон своего же бренда, черный топ и белые босоножки. Шоумен же облачился в полосатые штаны, черную футболку и белые кеды.

Instagram-stories MamaRika / социальная сеть Instagram

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В холе клиники знаменитую семью поздравляли врачи и друзья. Позировали новоиспеченные родители с букетом желтых роз и голубыми шарами. К слову, певица на видео не смогла сдержать слез радости.

Мамка расплакалась, гормоны,
– объяснила MamaRika.

Напомним,

Instagram-stories MamaRika / социальная сеть Instagram

Instagram-stories MamaRika / социальная сеть Instagram
 

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